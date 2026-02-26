Групи ТЦК зобов'язані носити камери: скільки їх та чому майже неможливо отримати відео

Доступ до відео можливий лише за певних умов

Окрім документів, співробітники ТЦК при оповіщенні мають мати бодікамери. Проте не всі. Питання про записи з них регулярно з'являються під дописами про ТЦК у соцмережах, особливо під час конфліктних ситуацій. Та записи не публікують.

Що потрібно знати:

Бодікамери у ТЦК та СП є штатними засобами з 1 вересня 2025 року

На одну групу оповіщення видається одна бодікамера, ще одна — у поліцейського, який працює разом із нею

Камера повинна бути увімкнена протягом усього процесу оповіщення

На питання, в кого мають бути бодікамери, коли їх вмикають та чому не можна побачити записи, "Телеграфу" відповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у матеріалі: "Чому затримують на вулицях і хто має на це право — відверті відповіді ТЦК на головні питання про мобілізацію".

Чи забезпечені групи оповіщення бодікамерами

За словами Істоміна, кількість бодікамер у ТЦК та СП чітко регламентована. Вони вважаються штатними засобами з 1 вересня 2025 року. Водночас твердження, що бодікамеру зобов’язаний носити кожен військовослужбовець у групі оповіщення, він називає маніпуляцією. На одну групу видається одна бодікамера, ще одна — у поліцейського, який працює разом із нею. Станом на зараз, каже Істомін, військовослужбовці ТЦК забезпечені бодікамерами повністю.

Згідно з вимогами, камера має бути увімкнена протягом усього процесу оповіщення. За її невикористання можлива дисциплінарна відповідальність.

Хто має право на доступ до відео

Застосовувати бодікамери потрібно по спеціальній інструкції — розписані відповідальні особи, порядок копіювання на спеціальний сервер та правила доступу до відеоматеріалів. Ключова причина, чому записи не публікують у соцмережах, — законодавчі обмеження, каже Істомін.

"Визначено, що фото та відеозаписи або копії з них можуть надаватися за вмотивованими запитами органів державної влади, досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, поліції або інших осіб у порядку передбаченому законом. Тобто немає можливості у, умовно кажучи, адміністратора сторінки у Facebook піти до військовослужбовця, який знімав якийсь конфлікт на бодікамеру, взяти у нього відео і викласти його в Інтернет", — акцентує він.

Окремо Істомін наголосив, що передавати відео для використання в медіа та поширювати в інтернеті можна лише з дозволу керівника ТЦК та СП — і з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

Звісно, що отримати згоду на поширення персональних даних всіх учасників конфлікту не є можливим. Тому відео з бодікамер фактично надається лише для проведення слідчих дій, розслідувань. В медіапросторі відео з бодікамер якщо і є, то це поодинокі випадки. Роман Істомін, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП

Раніше "Телеграф" розповідав, що за приховування шевронів, співробітнику ТЦК може загрожувати дисциплінарне стягнення. Носіння балаклави регламентується рішенням командира.