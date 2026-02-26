Історія та традиції в одному документі: як виглядає найкрасивіший паспорт у світі (фото)

Його можна вважати витвором мистецтва

Серед усіх паспортів є один, який визнали найкрасивішим у світі. Його дизайн поєднує історичні та традиційні символи та сучасні елементи, а окремі деталі можна побачити лише під ультрафіолетовим світлом.

Ним виявився Бахрейнський паспорт. Детальніше про те, що на ньому відображено та який вигляд він має, написали в "Regula".

У дизайні паспорта поєднані традиційні символи та сучасні елементи. На сторінках зображені кінь і сокіл — характерні мотиви для регіону.

Паспорт Бахрейну визнали найкрасивішим у світі. Фото: Regula

Паспорт під ультрафіолетом. Фото: Regula

Документ також відображає історію країни як центру торгівлі перлами. Разом із цим у ньому показані нафтові вишки, які символізують сучасний етап розвитку держави. На центральному розвороті зображено Баб-аль-Бахрейн — історичну будівлю, що є входом до Сук Манами (ринкова площа).

Елементи декору найкрасивішого паспорту світу. Фото: Regula

Історична будівля Баб аль-Бахрейн. Фото: Sputnik

Під ультрафіолетовим світлом можна побачити сузір’я Водолій і Риби, а також зірки Садалсууд, Аль-Реша та Канопус, які видно з території країни.

Сузір’я на сторінках паспорта. Фото: Regula

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Єгипті помітили двійника "Сільпо". Магазин зовсім не схожий на той, що ми звикли бачити.