"Не від хорошого життя". У ТЦК пояснили, чому затримують чоловіків без поліції

Групи оповіщення можуть працювати без поліції лише у виняткових випадках

За законом затримання порушників військового обліку мають здійснювати виключно поліцейські. Однак в реальності часто чоловіків затримують представники ТЦК — за роз'ясненнями, чому так відбувається, "Телеграф" звернувся до начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

Що треба знати:

Затримувати порушників військового обліку має право лише поліція

Однак на практиці це часто роблять представники ТЦК

При цьому за законом вони можуть лише перевірити документи та виписати повістку

Про це та інші болючі питання мобілізації читайте у його інтерв'ю "Телеграфу": Чому затримують на вулицях і хто має на це право — відверті відповіді ТЦК на головні питання про мобілізацію

Істомін підтвердив, що адміністративне затримання порушників військового обліку має право проводити виключно поліція. А ось виписувати повістки та вручати їх мають повноваження лише ТЦК та СП.

Але якщо казати відверто, то за повістками зараз дуже мало хто приходить … Люди банально ігнорують цей свій обов'язок прибути за повісткою, — каже Істомін

Роман Істомін

Водночас право перевіряти документи мають і поліцейські, і ТЦК. Якщо документи в порядку — чоловік йде у своїх справах. Якщо — ні проводиться адміністративне затримання.

Так, проводити затримання мають виключно поліцейські. Чому відбувається те, що ми бачимо?.. Не хочеться критикувати інші силові структури… Ну не від хорошого життя ТЦК та СП цим займаються. Це повинна робити поліція. Причому, вона зобов'язана проводити адміністративне затримання без участі ТЦК та СП. Чому бачимо такі відео? Ну, очевидно, тому що доводиться, — заявив Істомін

Він нагадав, що нещодавно голова Нацполіції Іван Вигівський казав, що проведення заходів мобілізації шкодить іміджу поліції. Проте, наголосив Істомін, поліція не проводить заходи з мобілізації, вона лише робить свою частину роботи – адміністративне затримання.

Групи оповіщення можуть працювати без поліцейських лише як виняток. Наприклад, якщо поліцейський не вийшов на чергування.

Без поліції ТЦК фактично не можуть виконувати свої завдання. Завдання ж ТЦК не в тому, щоб перевірити військово-обліковий документ і незважаючи на результати попрощатися. Задача в тому, щоб якщо є якісь проблеми, то усунути їх – провести адміністративне затримання і доставити до ТЦК. Якщо ТЦК зустрінуть таку людину на вулиці без поліції, у них немає повноважень її затримувати. Тобто ефективності нуль, — резюмував Істомін

Раніше "Телеграф" розповідав, чому суди не садять тих, хто воює з ТЦК. За законом, за "захист від бусифікації" можна отримати реальний термін ув'язнення.