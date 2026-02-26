Наявність документів — не панацея. Чому чоловікам доводиться їздити до ТЦК

Громадяни зобов'язані повідомляти про зміни даних

Чимало людей не розуміє, чому за наявності "Резерв+" група оповіщення ТЦК може запросити чоловіка проїхати до центру комплектування. Однак бувають випадки, коли дані у застосунку не відповідають даним уповноважених осіб.

Про це начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Телеграфу" у матеріалі "Чому затримують на вулицях і хто має на це право — відверті відповіді ТЦК на головні питання про мобілізацію".

Що треба знати:

Під час перевірки документів на вулиці людині можуть повідомити про необхідність проїхати в ТЦК, аби уточнити дані

Підтверджувати їх треба виключно документами

Група оповіщення не може на вулиці оновлювати дані в базі "Оберіг"

За словами Істоміна, бувають випадки, коли людина показує групі оповіщення не сам "Резерв+", а роздруківку з нього з QR-кодом. Військовослужбовці зчитують його, а дані їх бази та аркуша відрізняються. У такому випадку людині слід з'явитись у ТЦК для уточнення інформації. При цьому випадків, коли дані саме з "Резерв+" відрізняються від даних групи оповіщення майже не було. Адже вони мають спільну базу "Оберіг".

Хоча люди думають, що група оповіщення може оновити дані буквально на вулиці, але це не так. Адже доступ до бази "Оберіг" має лише невелике коло людей.

"У військовослужбовця ТЦК немає доступу до бази "Оберіг" з правами адміністратора. Оператор "Оберіг" – це окрема особа, яка пройшла навчання. У нього є спеціальний ключ доступу. Кожну зміну в базі "Оберіг" можна визначити, хто її зробив. Ключ доступу – це свого роду електронний цифровий підпис. І внести зміни можна не на будь-якому ноутбуці чи комп'ютері. Це спеціально визначене і обладнане робоче місце. Це дуже серйозна відповідальність", — каже Істомін.

Він наголошує, що будь-хто вносити зміни в "Оберіг" не може. Тому людині слід пройти в ТЦК, аби внести зміни. Начальник групи комунікації Полтавського ТЦК пояснює: "Якщо персональні дані військовозобов'язаного громадянина змінилися, то він зобов'язаний взагалі-то сам про це повідомити. Але якщо вже під час перевірки документів з'ясувалося, що дані чомусь не внесені або не підтягнулися з реєстру (або, можливо, цієї інформації немає в реєстрі), то по закону потрібно прибути в ТЦК, щоб оператор вніс ці зміни. І не зі слів. Зміни підтверджуються документом".

Раніше "Телеграф" розповідав, на що треба звертати увагу у військових ТЦК під час перевірки документів.