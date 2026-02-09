ТЦК не мають права затримувати? Омбудсмен дав чітку відповідь

В Україні зафіксовано десятки відомостей, що мають ознаки кримінальних порушень з боку ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив у парламенті 9 лютого. Він порушив тему ТЦК і дав чітку відповідь, чого не можуть робити їхні співробітники.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, Лубінець під час засідання ТСК (Тимчасова спеціальна комісія) пояснив, які дії ТЦК можуть розцінюватися як порушення Конституції та Європейської конвенції з прав людини. ТЦК немає права:

затримувати;

заарештовувати;

утримувати громадян України.

"У 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості про вчинення працівниками ТЦК дій, які мають ознаки Кримінальних правопорушень ", — сказав Лубінець.

