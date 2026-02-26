Пенсійна реформа в Україні: якою вона може бути та коли чекати змін

Питання пенсійної реформи є очевидним для парламентарів

З 1 березня в Україні буде проведена чергова індексація пенсій, проте розрахунок державних виплат вимагає системних змін. Наразі Кабінет міністрів розробляє законопроєкт щодо пенсійної реформи.

Документ вже перебуває на фінальній стадії, тому його поява на розгляді в парламенті очікується вже найближчим часом. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що потрібно знати:

Пенсійна система в Україні морально застаріла

Нинішній розрахунок пенсій не відповідає економічній ситуації

Розв'язати ці проблеми можна через комплексну пенсійну реформу

Що потребує змін

"Потрібно переглянути сам підхід до розрахунку пенсій. Що я б пропонував: формула має враховувати реальні можливості економіки та демографії, а також надходження від ЄСВ. Вона повинна забезпечувати чітку різницю між пенсіями залежно від стажу і заробітку. Це дозволить відійти від зрівнялівки, яка виникла через масові доплати. За такого підходу частина нинішніх доплат автоматично зникне. Вони будуть поглинені новим, більш справедливим розміром пенсії", — пояснив Гетманцев.

Данило Гетманцев

Він наголосив, що правила обчислення пенсії повинні стимулювати людей сплачувати внески, тобто працювати за "білу" зарплату. Кожен громадянин повинен чітко усвідомлювати, якщо він пропрацював все життя і сплачував внески до Пенсійного фонду, він отримає гідну держвиплату.

"Базова пенсія має бути гарантією від держави для всіх, хто працював, на виплату фактичного прожиткового мінімуму, без винятків. Такий підхід дозволить забезпечити і мінімальні гарантії від держави і врахувати особистий вклад людини через чесний розподіл страхової частини пенсії", — зазначив Гетманцев.

Коли буде проведена пенсійна реформа

За словами нардепа, точкові рішення у вигляді індексацій та доплат потрібно відмінити. Саме тому вже розробляється проект пенсійної реформи.

"Пенсійна реформа вже давно назріла, і це стало очевидним у ході всієї дискусії. За інформацією уряду, підготовка реформи триває. Законопроєкт, за словами урядовців, перебуває на фінальній стадії. Тому його поява очікується найближчим часом", — розповів Гетманцев.

Данило Гетманцев

