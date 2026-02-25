Загроза чи політичний хід? Чому Орбан зараз накинувся зі звинуваченнями на Україну

Нагнітання ситуації відбувається не випадково

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито планує зірвати роботу угорської енергетичної системи. На тлі цього він розпорядився розгорнути військових та техніку для захисту критично важливої інфраструктури. Але що відбувається насправді та чого чекати далі?

Що потрібно знати:

Антиукраїнська риторика використовується для мобілізації електорату на тлі падіння рейтингів перед виборами

Опитування показують зростання підтримки опозиції, що підвищує ризик для влади

Не виключені провокації та обурливі заяви надалі

Відповідну інформацію 25 лютого опублікував Reuters. Заява пролунала після зупинення роботи нафтопроводу "Дружба". В Україні кажуть, що причиною відключення електроенергії став удар дрона по трубопровідному обладнанню на заході України. Сам же Орбан заявив, що зупинку роботи "Дружби" було викликано "політичними, а не технічними причинами".

"Я бачу, що Україна готує подальші дії щодо зриву роботи угорської енергетичної системи", — сказав Орбан.

"Телеграф" вирішив звернутися до експертів, щоб з’ясувати, що насправді може стояти за словами угорського прем’єр-міністра.

"Орбан використовує антиукраїнську риторику через низькі рейтинги"

Політичний експерт Євген Магда у коментарі "Телеграфу" каже, що за півтора місяця до дня парламентських виборів в Угорщині, 12 квітня, позиції Орбана помітно слабшають, а опозиційні сили посилюють тиск. На тлі цього він намагається використати антиукраїнські настрої в Угорщині, щоб змінити ситуацію на свою користь.

Його не зупиняє навіть той факт, що в нинішній ситуації та в будь-якій іншій уявити собі, що Україна здійснює акт агресії проти країни НАТО та Європейського Союзу, а Угорщину звідти ж ніхто не виключав, це треба мати дуже збочену фантазію. Ймовірно, Орбан вже випрацював свій владний ресурс, тобто йому вже нема чого запропонувати угорському виборцю, і тому він робитиме такі фантастичні заяви і робитиме все для того, щоб довести, що у нас все погано і ми готові до агресії проти Угорщини. пояснив Магда.

При цьому співрозмовник каже, що протидіяти такій риториці непросто, оскільки Угорщина є членом НАТО та ЄС. У Києві, ймовірно, шукатимуть асиметричні способи донесення своєї позиції до міжнародної спільноти.

Євген Магда. Фото facebook.com/yevhen.mahda

"Опозиція зростає, не виключені провокації"

Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма", директор програми Регіональних ініціатив та сусідств Сергій Герасимчук поділився своєю думкою з "Телеграфом" щодо цієї ситуації. Він каже, що свіжі опитування показують розрив між партією Віктора Орбана "Фідес" та угорською опозиційною партією "Тиса" зростає.

Результати свідчать, що партія лідера угорської опозиції "Тиса" Петера Мадяра випереджає партію Орбана на 20%.

Водночас Орбан усвідомлює: у разі програшу він ризикує не лише втратити владу, а й сісти у в’язницю та боротиметься до останнього. Я не виключаю провокацій та операцій під чужим прапором. Не виключаю подальшого нагнітання обстановки та спроб залякати виборця. Навіть не виключаю спроб відстрочення виборів через надзвичайний стан. Тим не менш, хочеться сподіватися, що це агонія режиму каже експерт.

Сергій Герасимчук. Фото: Facebook

"Ми почуємо ще багато цікавого та обурливого"

Політолог, юрист-міжнародник Роман Єдєлєв у коментарі "Телеграфу" сказав, що відповідь на ситуацію, яка відбувається, одна — вибори.

Риторика Орбана є однаковою перед кожними виборами. Тільки він та його партія відстоює інтереси Угорщини – це основна теза. Усі інші діють на користь ЄС, України, когось ще. А ось він може захистити простих угорців. Але оскільки вибори для Орбана будуть вкрай складними, зважаючи на останнє опитування, то абсурдність заяв зростає. Треба бути готовими, що ми почуємо ще багато цікавого та обурливого. вважає експерт.

При цьому Єделєв зазначив, що тактика Орбана не здається програшною, навіть з огляду на її абсурдність. За партійними списками його партія, ймовірно, програє.

Але більшість місць у угорському парламенті обирається за мажоритарною системою. Мажоритарник від партії влади має поул-позицію. Плюс риторика безпеки, яка може на когось вплинути. Тому таких заяв буде все більше і більше підсумував співрозмовник.

Роман Єдєлєв/Громадське радіо

