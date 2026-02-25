В Єгипті помітили двійника "Сільпо": що там продають та як виглядає магазин

Цей магазин не схожий на український

Українські туристи в Єгипті помітили дивний збіг. Назви деяких місцевих магазинів практично повторюють бренди, знайомі з України. Одним з таких виявився "Сільпо".

Одна з мандрівниць опублікувала фото у Threads, де показала вивіску "Сільпо", жартуючи, чи подасть українська мережа до суду. Фото швидко розлетілось мережею та набрало коментарі і вподобайки.

На відео можна побачити, що в магазині продається одяг, а не продукти, як це в Україні.

Варто зазначити, що попри хвилю жартів у соцмережах, подібні збіги назв магазинів — не рідкість у туристичних країнах. Підприємці часто використовують знайомі іноземцям слова або бренди, щоб привернути увагу мандрівників і викликати у них довіру чи цікавість. Такі маркетингові прийоми розраховані насамперед на туристів, які впізнають відомі назви та охочіше заходять до крамниці.

