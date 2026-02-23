Мобілізація по-новому в Україні. Що зміниться та які рішення анонсує Федоров

Міністерство планує більше уваги приділяти завданням оборони

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що плануються чималі зміни у правилах мобілізації. Міністерство вже працює над комплексною реформою.

Що треба знати:

Зараз 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+

Кількість черг та паперової роботи зменшили

Міноборони хоче змістити фокус на основні завдання оборони

Про це Федоров розповів у Telegram. За його словами, наразі головна задача — вирішити накопичені проблеми за довгі роки.

"Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", — повідомив міністр оборони.

За його словами, приблизно 90% відстрочок вже продовжили автоматично через Резерв+. Для цього люди не подавали заяв, довідок та не приходили до ТЦК. Тобто наразі основний вектор роботи — це автоматизація процесів. Зокрема отримання відстрочок.

Федоров наголосив, що наразі система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично. Нові зміни:

Збір документів, які надають право на відстрочку не треба, адже система самостійно опрацьовує дані з реєстрів.

Стояти в чергах до ТЦК кожні 90 днів не треба, адже запущено цифровий процес без людського втручання.

Без очікування статусу відстрочки понад тиждень, наразі сповіщення приходить в Резерв+

Не буде ручного опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів. Фокус зміщено на ключових завданнях оборони.

Додамо, що під час призначення Федорова міністром оборони він називав основні питання у мобілізації, які треба вирішити: масові випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) та дезертирство, реформування системи ТЦК, справедливий розподіл особового складу, цифровізація обліку для усунення дефіцитів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що юристи пояснили, як одним махом припинити скандали з ТЦК на вулицях.