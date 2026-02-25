Мінус 45 грн на плитці: встигніть забрати цей шоколад в "АТБ" до свят

Ці солодощі популярні в Україні

В українській мережі супермаркетів "АТБ" значно знизили вартість одного з найпопулярніших десертів. Поки в інших магазинах ціни на солодощі продовжують зростати, тут вирішили потішити покупців щедрою акцією на молочний шоколад Milka з кремовою начинкою та шматочками печива Oreo.

"Телеграф" розповість, скільки коштує цей шоколад. Ми дослідили ціни на сайті магазину "АТБ".

Згідно з даними на сайті рітейлера, вартість 100-грамової плитки обвалилася майже вдвічі. Якщо раніше цей шоколад коштував 99.90 грн, то зараз його можна придбати лише за 55.90 грн. Таким чином, економія на кожній одиниці товару становить понад 44 гривні.

До якого числа діє пропозиція

Акційна ціна зі знижкою 44% не буде вічною. Скористатися можливістю та поповнити запаси солодощів за вигідною ціною покупці можуть до 3 березня включно. Товар наразі є в наявності як для онлайн-замовлення, так і на полицях фізичних магазинів мережі.

Нагадаємо, що такі акції є чудовою нагодою придбати улюблені ласощі без зайвих витрат для бюджету, особливо враховуючи популярність поєднання шоколаду та легендарного печива.

