"Борцям з ТЦК" дають умовні терміни замість в'язниці: озвучено причини

Дії проти ТЦК можуть призвести до покарання до 15 років позбавлення волі

За дії, що кваліфікуються як "перешкоджання діяльності ЗСУ", закон передбачає серйозні покарання. Однак на практиці суди майже ніколи не призначають реальних термінів ув’язнення та обмежуються умовними строками від 1 до 3 років.

Що потрібно знати:

Стаття передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі, а за тяжких наслідків — до 15 років

Суд враховує психологічний стан обвинуваченого

Іноді справи доходять до апеляції

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Зелені на Шулявці" та "захисники від людоловів": чому суди не садять тих, хто воює з ТЦК" .

Адвокат Олександр Золотухін пояснив, що в більшості випадків такі злочини не набувають масштабів загрози, засуджений до кінця не усвідомлював значення своїх дій.

Так, перекрити дорогу бусу ТЦК — це перешкоджання діяльності ЗСУ, але чи доречно ув’язнювати людину, якщо це не призвело до негативних наслідків для життя, здоров’я, майна тощо? І коли суд бачить, що є ознаки злочину, але злочин скоєно на емоціях, у стані афекту, то й ухвалюються такі рішення зазначив співрозмовник.

Він додав, що так відбувається не завжди. У деяких випадках подібні справи все ж таки доходять до апеляції з ініціативи прокуратури.

Та, наприклад, мешканцю Харківщини, який побачив на вулиці співробітників ТЦК та ударом голови зламав одному з них ніс, суд першої інстанції дав три роки умовно, але в апеляції вирок замінили на п’ять років реального позбавлення волі.

Протести проти дій ТЦК, як на вулицях, так і в інтернеті, не залишаються поза увагою закону і можуть спричинити реальне покарання.

