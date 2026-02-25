Водії в Україні забули про один дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Його дуже легко запам'ятати

В Україні водії майже перестали звертати увагу на один дорожній знак, який часто можна зустріти у містах. Через певні обмеження його попередження наразі тимчасово не є актуальним.

Ним є дорожній знак "Низьколітаючі літаки". Як пояснюють на профільному сайті "Green Way", цей знак встановлюється на ділянках доріг, що проходять поряд з аеродромами або під траєкторією польоту літаків і вертольотів на малій висоті. Його мета — попередити водіїв про можливий раптовий шум і появу повітряного судна над дорогою.

Один із викладачів ресурсу зазначає, що знак потрібен для безпеки: несподіваний гул може змусити водія інстинктивно шукати джерело звуку, відірватися від керування і втратити контроль над авто. Це могло призвести до виїзду на зустрічну смугу чи узбіччя.

Цей знак за межами населених пунктів розміщують за 150–300 метрів до небезпечної ділянки, а в межах міста чи села — за 50–100 метрів до її початку.

Де встановлюється дорожній знак. Фото: Green Way

Місця розташування дорожнього знака. Фото: Green Way

