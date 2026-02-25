Чи буде вихідний 8 березня у 2026 році? Календар вихідних і свят на місяць

В Україну нарешті приходить весна

Після тривалої та морозно-сніжної зими в Україну приходить весна. Перший місяць — березень — матиме кілька важливих дат та святкових днів. А загалом у ньому буде 31 день.

"Телеграф" підготував календар на березень 2026 року з усіма важливими датами та вихідними.

Загалом у березні 31 день, з них 22 робочих і 9 вихідних (субота та неділя). У перший місяць весни відзначається кілька свят та пам’ятних дат, проте вони не передбачають додаткових вихідних.

Як відомо, через дію військового стану в Україні всі додаткові вихідні з нагоди свят не надаються. Таким чином, українці, які працюють у державних установах, не отримають додатковий вихідний 9 березня (оскільки свято 8 березня випадає на неділю).

Календар на березень 2026

8 березня — Міжнародний жіночий день.

14 березня – День українського добровольця.

25 березня — День Служби безпеки України.

26 березня — День національної гвардії України.

Календар на березень 2026. Фото: колаж "Телеграф"

