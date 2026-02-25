Рус

Стоп-кран не спрацює? Що буде після закінчення війни і до чого готуватись українцям

Вадим Михальченко
Нацгвардія та інші силові структури України мають великий бойовий досвід

Навіть після закінчення війни українські силові структури продовжать активну роботу. Вона заключатиметься в стабілізаційних діях та припиненні можливих провокацій з боку супротивника.

Досвід АТО та ООС допоможе Україні підтримувати порядок і зупиняти ворога. Про це командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко розповів в інтерв'ю журналістці Анні Максимчук.

Що потрібно знати:

  • Після припинення війни в Україні почнеться наступний етап врегулювання
  • На лінії бойового зіткнення проводитимуться стабілізаційні дії
  • Українські Сили оборони мають досвід, який допоможе стримувати супротивника

Закінчення бойових дій на Донбасі у 2014 році потребувало подальшої роботи українських силовиків, адже на лінії бойового зіткнення "стоп-крана", яким би зупинялись всі процеси, немає. По всій лінії фронту тоді проводились спеціальні заходи.

"Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде і тут. Будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки, Збройні сили, які будуть або не будуть відведені. Це буде вирішуватись під час перемовин. А ми готові. Ми знаємо, що таке стабілізаційні дії, і ми готові підтримувати порядок і зупиняти ворога, якщо він там надумає щось якісь негарні речі, не по плану, які вони підписали. А ви знаєте, для них підпис — це таке, це історія. Треба бути сильними. До сильних не лізуть", — наголосив Півненко.

Він додав, що занадто довіряти словам ворога ніхто не буде. Оскільки росіяни вже не раз порушували свої зобов'язання, Україні потрібно готуватись на нарощувати свої спроможності.

"Якщо в нас буде чим захищатись і як захищатись, і ми будемо всі професіонали, то повірте, ніхто не захоче, тому що ця війна вона буде дуже дорого для них коштувати", — наголосив Півненко.

