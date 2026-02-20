Лише втратами Росії війну не завершиш: командувач Нацгвардії назвав критичні потреби фронту

За його оцінкою, за підтримки США та європейських партнерів Україна здатна тримати оборону ще рік або два

Україні потрібно озброєння оперативного рівня та солдати для ротації. Проте навіть вбиваючи більше росіян, Україна війну не закінчить, впевнений командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

Що потрібно знати:

Україні потрібні засоби ураження, здатні знищувати командні пункти та цілі в оперативній глибині противника

Бракує ресурсу для повної ротації військових

Навіть збільшення втрат російських військ саме по собі не призведе до завершення війни — необхідний також економічний тиск на Росію

В інтерв'ю BBC він окреслив, яка саме зброя потрібна Україні. Зокрема, він зазначив, що необхідне озброєння, яке могло б діяти на оперативній глибині, що важливо на полі бою, по типу ракет установки HIMARS.

Це можуть бути ракети дальньої дії, для того, щоб знищувати командні пункти, знищувати їхніх пілотів, так як вони роблять своїми літаками, своїми КАБами, чого у нас, на жаль, немає в тій кількості і в тому об'ємі, щоб давати зворотну відповідь Олександр Півненко, командувач НГУ

Півненко наголосив, що Україна на тактичному рівні має дрони різних типів, достатні види озброєння: "Ми працюємо дуже непогано". Проте на фронті не вистачає не тільки деяких видів зброї, а й особового складу для ротації. За словами командувача, щоб дати відпочити людям, відпустки, потрібен ще один комплект військ для повної ротації.

Олександр Півненко/ Фото: МВС

Командувач НГУ також акцентував, що Україна може захищатися ще і рік, і два за допомогою партнерів США та Європи. Але боротися з переважаючим кількісно противником потрібно економічним тиском.

"Кількістю, якщо ми будемо вбивати більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну", — сказав Півненко.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за 19 лютого зафіксували 237 боєзіткнень. Росіяни активно використовують КАБи, РСЗВ та дрони проти українських захисників. Найбільша кількість атак — на Покровському напрямку, там зупинили 37 штурмів. На Гуляйпільському — 29. Росіяни атакують по усій лінії фронту — на північній та південній Слобожанщині атакували по 12 разів, намагалися чотири рази прорватися під Куп'янськом, 13 атак було на Лиманському напрямку, 12 на Слов'янському, три на Краматорському, 19 на Костянтинівському, 14 на Олександрівському, дві на Оріхівському та одна на Придніпровському.

Карта бойових дій на Покровському напрямку/ Джерело: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій на Гуляйпільському напрямку/ Джерело: Генштаб ЗСУ

Загалом, за висновком Інституту вивчення війни українським Силам оборони вдалось нещодавно просунутися поблизу Куп'янська, проте російські війська мають просування поблизу Слов'янська.

Ситуація навколо Куп'янська/ Джерело: ISW

Ситуація навколо Слов'янська/ Джерело: ISW

