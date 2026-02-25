Багато подорожує і працює моделлю: як живе Олександра Кучеренко після розлучення з Комаровим

У дівчини цікаве та насичене життя

Олександра Кучеренко – відома українська модель, телеведуча та володарка титулу "Міс Україна-2016". Вона була одружена з ведучим шоу "Світ навиворіт" Дмитром Комаровим. Однак пара розлучилася під час війни.

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя Олександри Кучеренко після розлучення і чим воно тепер займається.

Олександра Кучеренко – що про неї відомо?

Саша народилася 26 листопада 1997 року у Дніпрі, зараз їй 28 років. З дитинства вона виявляла таланти — займалася бальними танцями та музикою. Після школи дівчина закінчила Київський університет Тараса Шевченка, здобувши спеціальність "Диктор та ведучий телепередач".

Олександра Кучеренко. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

Широку популярність Олександра здобула після перемоги на конкурсі "Міс Україна-2016". Пізніше вона з’явилася на телебаченні як ведуча шоу "Зоряний спорт" на каналі ICTV, а також брала участь у проекті "Танці з зірками". До речі, саме на цьому телешоу Кучеренко зблизилась із Комаровим, який став її партнером на паркеті.

Олександра та Дмитро таємно одружилися у червні 2019 року в Києві, а вінчання відбулося в Єрусалимі. До цього вони приховували свій роман понад два роки. Проте вже у березні 2025 року пара офіційно оголосила про розірвання шлюбу. За словами Дмитра, рішення було взаємним та зваженим.

Кучеренко та Комаров у день весілля. Фото: соцмережі

Де зараз Кучеренко і чим займається?

Після розлучення життя Олександри, схоже, не надто змінилося. Вона залишається жити у Києві, працює на телебаченні та активно веде свій блог в Instagram. Там вона публікує красиві професійні фото з різних куточків світу, що говорить про те, що модель багато подорожує.

Олександра Кучеренко будує кар’єру у моделлінгу. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

Також з її блогу видно, що Олександра співпрацює з багатьма брендами, вона стала обличчям відомої ювелірної компанії, а її портрети з’явилися на білбордах по всій країні.

Окрім модельної кар’єри, Кучеренко зараз продовжує роботу і на телебаченні. Вона співпрацює з Megogo та іншими медіаплатформами, а також є ведучою рубрики "33 за 3" у ранковому шоу на телеканалі ICTV.

Олександра Кучеренко працює телеведучою. Фото: https://www.instagram.com/aakucherenko/

Раніше "Телеграф" розповідав про Зеленського через чотири роки великої війни. Як змінився президент і не лише зовні.