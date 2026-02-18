Війна не закінчиться у 2026? Дипломат пояснив, коли чекати миру і що робити для його наближення
На швидке припинення російсько-української війни сподіватись не варто
Черговий раунд перемовин між українською, американською та російською делегаціями в Женеві закінчились без певного результату. Але на цьому етапі протистояння очікувати іншого навряд чи можна.
Все виглядає так, що війна продовжуватиметься ще мінімум рік. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політик та дипломат, колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Що потрібно знати:
- Перемовини щодо припинення війни в Україні поки що не дають результатів
- Війна продовжуватиметься ще рік або півтора
- Україні необхідна стратегія подальшого ведення війни
"Мій висновок, попри те, що лунають голоси оптимістів, що це ледь не останній раунд перемовин, після цього, буде зустріч Зеленського Путіна і Трампа, де будуть підписані всі ледь не ключові документи. Я в цю історію не вірю. Я вважаю, що на превеликий жаль війна ще буде тривати рік, півтора мінімум", — наголосив Омелян.
Він підкреслив, що Україні необхідна стратегія подальших дій. А також проведення важливих реформ і максимальна допомога Силам оборони.
"Нам треба бути до цього готовими, перестати займатися дурницями, провести нарешті внутрішні реформи, вдарити по рукам тим друзям президента, які попри все продовжують красти, і сконцентрувати максимальну допомогу Збройним силам України, щоб воювали дрони, а не люди. Оце має бути наша стратегія, але поки що я про неї дуже мало чую. Про вибори чую багато і про зустрічі", — сказав Омелян.
Чим завершився черговийф раунд перемовин
Як повідомляв "Телеграф", 18 лютого представник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що між сторонами є домовленість щодо наступної зустрічі з РФ. Проте подробиць не розповів.
Президент Володимир Зеленський зв'язався з журналістами після завершення перемовин. Він розкрив деякі деталі перемовин.
"Що стосується змістовності перемовин. Ну, передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. В принципі, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте, схід, станція, тощо. По поверненню буде більш ширша доповідь", — сказав Зеленський.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Федір Веніславський назвав основні проблеми в перемовинах щодо припинення війни. За його словами, вимоги Росії поки що відійшли на другий план.