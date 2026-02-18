Війна не закінчиться у 2026? Дипломат пояснив, коли чекати миру і що робити для його наближення

На швидке припинення російсько-української війни сподіватись не варто

Черговий раунд перемовин між українською, американською та російською делегаціями в Женеві закінчились без певного результату. Але на цьому етапі протистояння очікувати іншого навряд чи можна.

Все виглядає так, що війна продовжуватиметься ще мінімум рік. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політик та дипломат, колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Що потрібно знати:

Перемовини щодо припинення війни в Україні поки що не дають результатів

Війна продовжуватиметься ще рік або півтора

Україні необхідна стратегія подальшого ведення війни

"Мій висновок, попри те, що лунають голоси оптимістів, що це ледь не останній раунд перемовин, після цього, буде зустріч Зеленського Путіна і Трампа, де будуть підписані всі ледь не ключові документи. Я в цю історію не вірю. Я вважаю, що на превеликий жаль війна ще буде тривати рік, півтора мінімум", — наголосив Омелян.

Він підкреслив, що Україні необхідна стратегія подальших дій. А також проведення важливих реформ і максимальна допомога Силам оборони.

"Нам треба бути до цього готовими, перестати займатися дурницями, провести нарешті внутрішні реформи, вдарити по рукам тим друзям президента, які попри все продовжують красти, і сконцентрувати максимальну допомогу Збройним силам України, щоб воювали дрони, а не люди. Оце має бути наша стратегія, але поки що я про неї дуже мало чую. Про вибори чую багато і про зустрічі", — сказав Омелян.

Володимир Омелян

Чим завершився черговийф раунд перемовин

Як повідомляв "Телеграф", 18 лютого представник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що між сторонами є домовленість щодо наступної зустрічі з РФ. Проте подробиць не розповів.

Президент Володимир Зеленський зв'язався з журналістами після завершення перемовин. Він розкрив деякі деталі перемовин.

"Що стосується змістовності перемовин. Ну, передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. В принципі, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте, схід, станція, тощо. По поверненню буде більш ширша доповідь", — сказав Зеленський.

Переговірна група України. Фото Telegram-канал Кирила Буданова

