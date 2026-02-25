Стоп-кран не сработает? Что будет после окончания войны и к чему готовиться украинцам

Нацгвардия и другие силовые структуры Украины имеют большой боевой опыт.

Даже после окончания войны украинские силовые структуры продолжат активную работу. Она будет заключаться в стабилизационных действиях и прекращении возможных провокаций со стороны противника.

Опыт АТО и ООС поможет Украине поддерживать порядок и останавливать врага. Об этом командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко рассказал в интервью журналистке Анне Максимчук.

Что нужно знать:

После прекращения войны в Украине начнется следующий этап урегулирования

На линии боевого столкновения будут проводиться стабилизационные действия

Украинские силы обороны имеют опыт, который поможет сдерживать противника

Окончание боевых действий на Донбассе в 2014 году требовало дальнейшей работы украинских силовиков, ведь на линии боевого столкновения "стоп-крана", которым бы останавливались все процессы, нет. По всей линии фронта проводились специальные мероприятия.

"Были АТО, ООС, стабилизационные действия. Так же будет и здесь. Будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности, Вооруженные силы, которые будут или не будут отведены. Это будет решаться во время переговоров. А мы готовы. Мы знаем, что такое стабилизационные действия, и мы готовы поддерживать порядок и останавливать врага, если он там вздумает что-то некрасивое, не по плану, который они подписали. А вы знаете, для них подпись – это такое, это история. Надо быть сильными. К сильным не лезут", — подчеркнул Пивненко.

Он добавил, что слишком доверять словам противника никто не будет. Поскольку россияне уже не раз нарушали свои обязательства, Украине нужно готовиться к наращиванию своих возможностей.

"Если у нас будет чем защищаться и как защищаться, и мы будем все профессионалы, то поверьте, никто не захочет, потому что эта война будет очень дорого для них стоить", — подчеркнул Пивненко.

Александр Пивненко Фото Mil.gov.ua

