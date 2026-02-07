Росіяни швидко вчаться, але.. Як змінилась війна з 2014 року і хто зараз має перевагу у небі

Україна випереджає РФ в розвитку деяких видах безпілотних технологій

Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення перевага в повітряній компоненті була на боці росіян, українці змогли втримати ситуацію завдяки цивільним дронам. Проте за ці роки, війна еволюціонувала і тепер вже РФ намагається наздогнати ЗСУ в технологіях ударних БПЛА тактичного рівня.

Насамперед, війсвькові інженери супротивника родять ставку на масовість виробництва та дешевизну засобів. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів командир 1030-го окремого зенітного ракетного дивізіону "Аквіла" 3-го армійського корпусу ЗСУ Максим Зайченко.

Чим відрізняється повномасштабна війна від АТО

"Якщо говорити про людей і мотивацію, то під час АТО людей в армії було значно менше, ніж зараз. Але ті, хто вийшов воювати у 2014 році, мали дуже високий рівень вмотивованості й патріотизму. Це була епоха великої кількості добровольців — людей, які чітко усвідомлювали потенційну майбутню загрозу і намагалися зробити все можливе, щоб не допустити повномасштабної війни", — розповів Зайченко.

Він зазначив, що, на жаль, велика війна все ж почалась. У відповідь на агресію РФ, до війська довелося мобілізувати все населення.

"І, звісно, рівень усвідомленості у загальної маси був дещо нижчим. Хоча в перші дні повномасштабного вторгнення, більшості стало зрозуміло: є супротивник і потрібно захищати своє. Однак протягом уже чотирьох років активних бойових дій у нас нікуди не зникли проблеми спротиву мобілізаційним заходам. Є й незначна частина населення, яка або симпатизує противнику, або відверто йому допомагає — наводячи й коригуючи обстріли, зокрема по мирних містах і критичній інфраструктурі", — наголосив офіцер.

Хто зараз має перевагу в небі

"У повітряній компоненті на початку повномасштабного вторгнення перевага була на боці росіян. Вони супроводжували свої колони під коригуванням БпЛА, що дозволяло їм проводити маневри оперативного рівня", — розповів Зайченко.

Він пояснив, що в України були незрівнянно менші можливості. Сили оборони були обмежені в засобах об’єктивного контролю та аналізу ситуації на полі бою.

"Те, що технологічні рішення дозволяють постійно спостерігати за полем бою, коригувати артилерійські удари, проводити розвідку, Сили оборони зрозуміли ще в перші дні вторгнення і почали використовувати тоді цивільні засоби — такі як Mavic та інші", — пояснив офіцер.

Він додав, що, згодом, у процесі "еволюції", в ЗСУ з’явилися вже військові зразки техніки. Вони виявились ефективними та були прийняті на озброєння.

"У цьому напрямку ми маємо певну перевагу над противником. Насамперед — в ініціативності, пошуку нових рішень, нових підходів, а також у кількості засобів і підрозділів, які їх застосовують", — пояснив Зайченко.

Водночас, за його словами, росіяни дуже швидко адаптуються до нових обставин. Вони вчаться, копіюють та масштабують ефективні рішення.

"Вони намагаються нас наздогнати, перш за все за рахунок масовості виробництва і дешевизни засобів. Це особливо помітно, якщо говорити про ударні дрони тактичного рівня", — підкреслив Зайченко.

Російський БПЛА тактичного рівня типу "Молнія" в об'єктиві зенітного дрона ЗСУ. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що американська компанія SpaceX обмежила доступ росіян до супутникового інтернету Starlink, яку вони використовували для терористичних ударів по Україні. Це вже помітно вплинуло на їхні можливості та ефективність управління окупаційними підрозділами.