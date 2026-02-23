"Треба готуватись до гіршого". Які прогнози дають нардепи на п'ятий рік великої війни з Росією

Гарантії безпеки — головна умова справедливого миру

У 2026 році Україна переживає четверті роковини повномасштабної війни з Росією. У багатьох людей виникає питання: коли вже настане мир, адже переговори йдуть, а рішення наче й немає.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це та звернувся до кількох нардепів. Так, Володимир В'ятрович, депутат IX скликання, Юрій Здебський, від партії "Слуга народу", член Комітет національної безпеки і оборони, та Іван Крулько, нардеп від партії "Батьківщина", озвучили свої бачення ситуації та прогнози.

Путін не хоче миру. Які прогнози В'ятровича

На думку В'ятровича, слід розуміти, що 24 лютого 2026 — це не просто роковини війни, це роковини одного з етапів повномасштабного вторгнення. Адже Росія стала агресором для України ще до 2022 року. При цьому не так багато уваги приділяють війні за Незалежність України, яка почалась 12 років назад, але саме вона стала початком цього жаху.

"Нараз головною ціллю цих переговорів є самі переговори, тому що поки ніяких результатів я не бачив. Я розумію, що, можливо, дипломатичною метою з українського боку є не втратити контакту з США, з Дональдом Трампом. Але ці зустрічі зараз безрезультатні, на мою думку", — підкреслив нардеп.

Володимир В'ятрович

Він додав, що не бачить передумов до закінчення війни з Росією цього року, перспектив фактично немає. І це цілком логічно, бо дуже багато залежить від лідера Росії Володимира Путіна, а він не проявив потрібної ініціативності чи бодай якогось інтересу до миру.

"Швидше за все, війна і буде тривати протягом 2026 року. І очевидно, що нам українцям треба бути до того готовими", — каже В'ятровича.

За його словами, йдеться й про підтримку партнерів, й про власні цінності. Адже війна — це загроза не тільки українській незалежності, але й всій системі міжнародно-правовій. Ба більше, падіння України — це падіння всієї цієї системи.

Треба готуватись до гіршого. Що каже про роковини Здебський

Водночас нардеп Здебський сподівається, що 2026 принесе Україні певні покращення. Навіть в питанні стану війни, адже перемовини — це вже крок до вирішення питання.

"Кожні переговори — це надія. Але я переконаний, що треба готуватись до гіршого і сподіватись на краще", — каже депутат.

Юрій Здебський

Він пояснює, що на одних сповіданнях та надіях далеко не уїдеш, тому українцям треба працювати й не зупинятись. Це стосується не тільки цивільних, а й військових.

"Треба вірити в ЗСУ та в те, що наш український здоровий глузд переможе. Нам треба вистояти, дотиснути, щоб жити ще краще", — резюмував Здебський.

Головна умова миру — гарантії безпеки. Що каже про роковини війни Крулько

Нардеп Крулько каже, що війна України та Росії триває 12 років — це один з найтриваліших збройних конфліктів у Європі. Попри усі втрати, зусилля та втому, слід не забувати, що Україна заслуговує та потребує тільки справедливого миру. І для цього треба лише кілька речей.

"Перша — неможливість повторення вторгнення Росії в Україну. Що можна забезпечити двома речами: стати найсильнішими збройними силами Європи та реальними гарантіями безпеки з боку міжнародної спільноти. А насамперед від країн НАТО європейських і США. Тому що без гарантій безпеки вторгнення повториться", — пояснює депутат.

Іван Крулько

Крулько додає, що навіть у питанні перемир'я для підписання мирної угоди велику роль відіграють гарантії безпеки. Що в них увійде та які нюанси вже є невідомо, адже усе це обговорюється на переговорах. Однак Україна чітко наголошує на своїх правах та справедливості, інше питання — США. Адже Трамп не хоче пропонувати довгострокові умови гарантій.

"Ці гарантії треба, щоб Україна змогла вступити в усі оборонні союзи світу, наростити свої збройні сили, техніку тощо. Щоб в результаті жоден агресор навіть потенційний не подумав нападати на країну", — резюмує народний обранець.

