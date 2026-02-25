Чи можна зупинити обстріл українських міст: командувач НГУ дав відповідь

Припинення атаки можливе, але за кількох умов

Росія продовжує щодня обстрілювати українські міста і щоб зупинити це, необхідна системна та постійна робота для нарощування можливостей протиповітряної оборони та перехоплення ворожих дронів.

Що потрібно знати:

Ракети — це зона відповідальності ППО, а "Шахеди" — "війна перехоплювачів"

Зупинити масовані атаки швидко неможливо: супротивник постійно змінює тактику

Системи перехоплення повинні працювати злагоджено і "як годинник", щоб досягти необхідного рівня захисту

Про це бригадний генерал, командувач Нацгвардії та Герой України Олександр Півненко розповів у бесіді з Ганною Максимчук на її YouTube-каналі.

За його словами, колишнього командира групи "Лазар" Павла Єлізарова було переведено за рішенням президента Володимира Зеленського в систему Міністерства оборони та Повітряних сил, щоб посилити роботу та допомогти новому міністру оборони наростити здібності щодо протидії повітряним загрозам.

Водночас Півненко наголосив, що з ракетами ситуація складніша.

Ракети – це ППО, а "Шахеди" – це війна перехоплювачів. І коли ми вийдемо на достатній рівень, цих "шахедів" не буде. Але для цього потрібен час та системна робота всіх підрозділів сил оборони пояснив він.

При цьому бригадний генерал уточнив, що системи перехоплення повинні працювати злагоджено і "як годинник".

Не буває швидко. Така війна є глобальною. Не можна так зупинити 400 "Шахедів" просто так, мобільними вогневими групами. Оскільки вони постійно змінюють тактику застосування підсумував Півненко.

