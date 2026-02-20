У "Сільпо" обвал цін: на які товари знижки більше ніж 40% (список)

Акції дозволяють заощаджувати значні суми

Щотижневі знижки в мережі "Сілпо" можуть досягати 50%, а часом навіть великих значень. За допомогою них покупці можуть заощаджувати сотні гривень за одну закупівлю.

"Телеграф" розповідає про те, на які товари варто звернути увагу покупцям. Ми зробили список із 10 продуктів.

Комплект подушок Fam’ Home антиалергенні — 299 замість 519 (знижка 42%)

Сірники "Хуторок" — 99 гривень замість 199 (знижка 48%)

Батончик Zentis марципан у чорному шоколаді — 54 гривні замість 99 (знижка 44%)

Паста томатна "Королівський смак" "Власівська" 25% — 10 гривень замість 21 (знижка 55%)

Сир Комо Тенеро Мілк 50%, брусок — 54 гривні замість 112 (знижка 51%)

Засіб для прання Perwoll Догляд та освіжаючий ефект – 349 замість 799 (знижка 56%)

Цукерки Trolli – 29 гривень замість 66 (знижка 55%)

Сир Ферма Сулугуні чеддеризований 45% — 54 гривень замість 95 (знижка 43%)

Часник "Приправка" сушений — 23 гривні замість 41 (знижка 41%)

Круасан Milka Choco — 39 гривень замість 69 (знижка 43%)

Приклади знижок у Сільпо

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.