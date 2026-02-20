Росія хотіла вбити Гордона, і вже не вперше. Що відомо про всі замахи на журналіста

Учасники схеми вже отримали підозри

Правоохоронці України та Молдови провели масштабну операцію "Енігма 2.0" і затримали 10 підозрюваних в підготовці замахів на публічних осіб в Україні. Серед яких був журналіст Дмитро Гордон та речник ГУР Андрій Юсов.

Що треба знати:

За вбивство агентам обіцяли до 100 тисяч доларів винагороду

Росія не вперше планувала замах на Гордона

Усі учасники схеми отримали підозри

Про це йдеться у матеріалі ВВС. Зазначається, що офіційно ім'я Гордона правоохоронці не називали, однак про це повідомило джерело.

"Ще одна "мішень" — відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон", — пише ВВС.

Затримання фігурантів. Фото: ВВС

За даними правоохоронців, кілери діяли на замовлення спецслужб РФ. Вони нібито вербували громадян Молдови, а потім переправляли їх в Україну для здійснення вбивств. Гордон ймовірніше потрапив у список через свої публічні висловлювання щодо політики Кремля та Володимира Путіна. Додамо, що в РФ його оголосили "іноагентом" та "екстремістом".

В затриманих були вилучені посвідчення кореспондентів державного телебачення Придністров'я. Фото: СБУ

Відомо, що за вчинення вбивств спецслужбісти РФ обіцяли винагороду до 100 тисяч дол. Учасників мережі затримано, всім оголошено підозри.

Скільки разів готували замах на Гордона

За даними медіа, замах на журналіста готували щонайменше три рази. Перший замах — у серпні 2024 СБУ викрила у Києві агентурну мережу ФСБ, до якої входило чотири особи, а координацією займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів. Окрім планування диверсій, агенти мали завдання вбити Гордона.

Окрім того, вбивство журналіста планували й не тільки через кілерів. Адже одним зі способів була ракетно-шахедна атака. Ворожі агенти детально планували замах.

Другий замах планували влітку 2025 року, тоді у списку цілей був і колишній офіцер ФСБ, а нині боєць РДК та ГУР Ілля Богданов. Фігуранти зізнались, що ФСБ готова була заплатити за життя Гордона 400 тисяч доларів. І третій замах викрили у лютому 2026 року.

Зброя зловмисника, який планував замах. Фото: СБУ

Виходить, що з 2024 року по сьогодні відомо вже щонайменше про три замахи на життя Гордона. Усі СБУ вдалось вчасно зупинити та арештувати агентів Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий прогноз Гордона щодо війни в Україні висміяли в Telegram.