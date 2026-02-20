Кава майже вдвічі дешевше: українцям вдасться зекономити 100 грн у "Сільпо"

Знижка триватиме ще 5 днів

У мережі супермаркетів "Сільпо" часто запускають приємні акції на популярні продукти. Нині знижка діє на один бренд меленої кави.

Зокрема, мелена кава Ambassador Strong вагою 225 грамів зараз продається зі знижкою 40%. Детальніше про ціну написав "Телеграф".

Наразі акційна ціна становить 149 гривень, тоді як стандартна вартість продукту — 249 гривень. Таким чином, покупці можуть заощадити 100 грн на одній упаковці. Пропозиція діятиме до 25 лютого 2026 року, тож у клієнтів є достатньо часу, щоб скористатися вигідною пропозицією.

Знижка на популярну каву. Фото: скріншот з "Сільпо"

Існує кілька основних причин, чому супермаркети роблять знижки на продукти:

Звільнення полиць для нових поставок. Коли надходять свіжі партії товарів, магазини прагнуть швидше продати старі запаси, щоб звільнити місце для новинок.

Залучення покупців. Акції та знижки мотивують людей купувати більше, ніж вони планували, або спробувати нові продукти.

Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари часто встановлюють нижчі ціни, щоб пришвидшити їхню реалізацію.

