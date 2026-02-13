Квартири без опалення приховують небезпеку. Які наслідки проявляться уже навесні

Самостійно їх майже не позбутися

У квартирах без опалення може виникнути серйозна проблема — грибок. Побачити, де він виник та наскільки розрісся можна тільки за два місяці. Наразі, через холод масштабів проблеми не видно, а як квартира прогріється — пліснява проявить себе.

Що потрібно знати:

У холодних квартирах при температурі +2–3°C грибок утворюється неминуче

Самостійні засоби боротьби малоефективні — потрібна професійна обробка

Компенсацію за такі наслідки відсутності опалення отримати вкрай складно

Про це "Телеграф" розповів в матеріалі "Труби не найстрашніше: яку небезпеку приховують стіни київських квартир після холодів". Експертка з житлово-комунального господарства Кристина Ненно пояснила, що при температурі +2-3 градуси утворення грибка — процес неминучий, а позбутися його майже неможливо.

Експертка особисто зіткнулась із цією проблемою. Самостійно його вивести не вдалось, а у тих, хто жив в квартирі почалися проблеми із носоглоткою. "Всі поради в інтернеті по типу "помазав – грибок зник" – це ілюзія. Виключно фахові організації можуть впоратися з проблемою", — наголошує Ненно.

Грибок може ховатися за плиткою/ Фото: Pexels

Така обробка — коштовне задоволення, її проводять у хімзахисних костюмах, а мешканцям потрібно на кілька тижнів шукати інше житло. Та грибок може повернутися вже в наступну зиму.

В разі, якщо опалення не буде, професійна обробка не вбереже від того, що грибок знову оселиться в квартирі. Та розбиратися із проблемою доведеться власним коштом — компенсацію від керуючої компанії отримати майже не можливо. Основна проблема — складно довести, що грибок виник через відсутність опалення, а також законодавство не передбачає такі випадки.

Пліснява часто утворюється в кутках кімнат/ Фото: himanaliz.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що опалення в Києві подекуди може не з'явитися до наступного опалювального сезону. При цьому, якщо постачальник не врахував відсутність опалення у платіжках, користувач може просити про перерахунок.