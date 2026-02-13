Не буде до наступної зими? Експертка назвала головну проблему з з відновленням опалення у Києві

Подекуди тепло цього опалювального сезону вже не з'явиться

Головна проблема з відновленням теплопостачання у Києві – брак кадрів та дефіцит матеріалів для ремонту енергооб'єктів. Через російські удари система зазнала суттєвих пошкоджень.

Що треба знати:

Найбільші проблеми з опаленням на лівому березі Києва

Не всюди є можливість повернути тепло до кінця цього опалювального сезону

Також ситуацію можуть ускладнити нові російські удари

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла експерт з житлово-комунального господарства Кристина Ненно: Труби не найстрашніше: яку небезпеку приховують стіни київських квартир після холодів

Над відновленням опалення працюють цілодобово. Там, де можливо подати тепло до будинків у найкоротші терміни, роблять усе можливе. Як результат, ми бачимо Троєщину, де частково відновили теплопостачання, – зазначила вона

За словами експертки, технічна можливість повернути опалення до кінця сезону існує не для всіх будинків. До квітня може з'явитися тепло в тих будинках, де не постраждали внутрішні та зовнішні мережі.

Але є райони, де теплотраси зруйновані настільки, що потребують повної заміни. Там опалення не запрацює до наступної зими, — прогнозує Ненно

Вона додала, що не можна виключати й нових обстрілів ще цього опалювального сезону. Їхні наслідки можуть внести значні корективи як для лівого берега столиці, так і для правого.

Нагадаємо, раніше Сергій Макогон, ексголова "Оператора ГТС України"пояснив "Телеграфу", чому правий берег Києва з опаленням, а лівий — ні.