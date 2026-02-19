Не поспішайте виплачувати борг: як оскаржити платіжку за комуналку, якщо не було опалення
Оскаржити неправомірно нараховані суми в платіжці можна в судовому порядку
Через російські атаки по критичній інфраструктурі українці протягом зими часто залишались без опалення. Але є багато випадків, коли постачальник вимагає плату за період, коли послуга не надавалась.
В такому випадку споживач має право вимагати перерахунків платіжок та скасування боргу. Про це "Телеграфу" розказав керівник адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський.
Що потрібно знати:
- Споживач не зобов'язаний сплачувати за комунальні послуги, якщо фактично їх не отримував
- Постачальник послуги має враховувати у платіжці період, коли не було опалення
- Якщо перерахунок не зроблять, тоді необхідно звертатись до суду
Порядок дій
У випадку, якщо ви отримали платіжку в якій нарахований рахунок за опалення, яке фактично не надавалось, потрібно діяти послідовно. В першу чергу, необхідно зафіксувати це документально.
"Що повинен робити громадянин? По-перше, якщо прийде такий рахунок — написати претензію, в якій вказати, що послуга не надавалась. Прошу перерахувати і скасувати нараховані суми. Якщо комунальники будуть вимагати оплату, нехай вони самі йдуть до суду", — пояснив Чудовський.
Оскарження боргу
Водночас борг, нарахований постачальником, нікуди не подінеться. Він буде накопичуватись.
"Борг буде зростати за ті місяці, коли послуги надавалися. Але, якщо комунальники не підуть до суду, а борг накопичується, тоді є право на скасування цього боргу. Йти до суду треба буде вже споживачу, який оскаржує нарахування вартості послуги, якої не було", — наголосив Чудовський.
Буква закону: оплата тільки за фактично отриману послугу
Згідно з законодавством України, якщо послуга не надана, надана не повністю або надана неякісно, споживач має право на перерахунок платіжки. З 2026 року уряд акцентує увагу на механізмі автоматичного зменшення рахунків у разі ненадання або надання неякісних комунальних послуг.
