Не поспішайте виплачувати борг: як оскаржити платіжку за комуналку, якщо не було опалення

Оскаржити неправомірно нараховані суми в платіжці можна в судовому порядку

Через російські атаки по критичній інфраструктурі українці протягом зими часто залишались без опалення. Але є багато випадків, коли постачальник вимагає плату за період, коли послуга не надавалась.

В такому випадку споживач має право вимагати перерахунків платіжок та скасування боргу. Про це "Телеграфу" розказав керівник адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський.

Що потрібно знати:

Споживач не зобов'язаний сплачувати за комунальні послуги, якщо фактично їх не отримував

Постачальник послуги має враховувати у платіжці період, коли не було опалення

Якщо перерахунок не зроблять, тоді необхідно звертатись до суду

Порядок дій

У випадку, якщо ви отримали платіжку в якій нарахований рахунок за опалення, яке фактично не надавалось, потрібно діяти послідовно. В першу чергу, необхідно зафіксувати це документально.

"Що повинен робити громадянин? По-перше, якщо прийде такий рахунок — написати претензію, в якій вказати, що послуга не надавалась. Прошу перерахувати і скасувати нараховані суми. Якщо комунальники будуть вимагати оплату, нехай вони самі йдуть до суду", — пояснив Чудовський.

Оскарження боргу

Водночас борг, нарахований постачальником, нікуди не подінеться. Він буде накопичуватись.

"Борг буде зростати за ті місяці, коли послуги надавалися. Але, якщо комунальники не підуть до суду, а борг накопичується, тоді є право на скасування цього боргу. Йти до суду треба буде вже споживачу, який оскаржує нарахування вартості послуги, якої не було", — наголосив Чудовський.

Буква закону: оплата тільки за фактично отриману послугу

Згідно з законодавством України, якщо послуга не надана, надана не повністю або надана неякісно, споживач має право на перерахунок платіжки. З 2026 року уряд акцентує увагу на механізмі автоматичного зменшення рахунків у разі ненадання або надання неякісних комунальних послуг.

