Опалення нема, а рахунок за тепло прийшов: що робити жителям Києва та інших міст (інструкція)

Як довести, що послугу не надавали

Незважаючи на відсутність опалення, українцям продовжують надходити повні рахунки за комунальні послуги.

Адвокат Ігор Чудовський пояснив простими словами, куди йти, що писати й чому мовчати не варто.

Чому рахунки приходять за послуги, яких не було

Комунальні підприємства в окремих випадках виставляють рахунки без урахування перерв у постачанні. Частина споживачів отримує платіжки на ті самі суми, що й у період, коли опалення працювало без перебоїв. Частина з них платить, не знаючи про можливість оскаржити нарахування.

Адвокат Ігор Чудовський пояснює: "Що повинні зробити уряд та комунальні підприємства та органи місцевого самоврядування? Не нараховувати ті послуги, які вони, згідно договорів, не постачають. Це саме газ, вода, тепло", — наголошує юрист.

Він додає: зараз найбільша проблема — електроенергія, яку вибито російськими ударами. Але питання стосується всіх комунальних послуг.

Що робити, коли вам прислали рахунок за опалення, яке не надавали: відповідь адвоката

Ігор Чудовський

Ви отримали платіжку за опалення, якого не бачили. Що далі? Адвокат Ігор Чудовський радить діяти послідовно. "Що повинен робити громадянин? По-перше, якщо прийде такий рахунок йому — написати претензію, в якій конкретно написати, що послуга не постачалася. Прошу перерахувати і не нараховувати мені ці суми", — пояснює він.

Перший крок — написати офіційну претензію. У ній треба вказати: послуга не надавалася, вимагаєте перерахунку й скасування нарахувань. Чудовський наголошує: якщо комунальники будуть вимагати оплату, нехай вони самі йдуть до суду.

А що з боргом? Чи буде він накопичуватися? Так, борг буде зростати за ті місяці, коли послуги надавалися. "Але якщо комунальники не підуть до суду, а борг накопичується, тоді є право на його скасування цього боргу. Йти до суду треба буде вже споживачу, який оспорює нарахування вартості послуги, якої не було", — додає Чудовський.

ОСББ та генератори: коли доведеться платити більше через додаткові витрати

Окрема ситуація — будинки з ОСББ. Тут крім звичайних комунальних нарахувань є статутні платежі на утримання будинку. Адвокат Ігор Чудовський радить співвласникам розібратися, за що саме вони платять. "Там крім тих нарахувань є статутні відносини, де є загальні платежі на утримання будинків. І якщо співвласники розуміють, вони повинні розібратися, за що саме входить в утримання", — пояснює він.

Приклад: ОСББ купило генератор, щоб підтримувати роботу будинку під час блекаутів. Генератор живить ліфт, насоси, дає електрику або навіть тепло. Це окремі витрати, які не входять у звичайні комунальні рахунки.

Співвласники бачать: нарахування зросли. Тариф став вищим, бо опалення через генератор коштує дорожче. У такій ситуації йдеться про додаткові витрати. Без генератора можлива розморозка систем, замерзання труб. "Отут і вже люди повинні розуміти, що треба профінансувати", — наголошує Чудовський.

Головне правило: оплата тільки за фактично отриману послугу належної якості

Українське законодавство передбачає: якщо послугу не надали, надали не повністю або вона була поганої якості, споживач має право на перерахунок. Це закріплено в урядовій постанові про перерахунок комунальних послуг та правилах надання окремих послуг. З 2026 року уряд акцентує увагу на механізмі автоматичного зменшення рахунків у разі ненадання або неякісності послуг — тепла, води й інших.

Що можна оскаржити під час блекаутів? Електроенергія: за кіловат-години споживач зазвичай не переплачує, бо лічильник не накрутить те, чого не було спожито. Але є інший механізм: можна вимагати компенсацію за порушення стандартів якості або строків відновлення електропостачання. Це базується на стандартах якості та правилах роздрібного ринку.

Практично це виглядає так: якщо були тривалі відключення або порушення стандартів, споживач подає звернення оператору системи або постачальнику за процедурою роздрібного ринку. Просить застосувати компенсацію за стандартами якості.

Як не заплатити за холодні батареї

Що робити, якщо опалення немає або воно неякісне

Опалення — послуга, за якою найчастіше виникають переплати. Для теплопостачання діють правила послуги з постачання теплової енергії та типові договори. Вони передбачають обов'язок надавача дотримуватися режиму й якості та дають споживачу інструменти для фіксації порушень і перерахунку.

Якщо у вас немає опалення або воно неякісне, є алгоритм дій.

Крок перший: зафіксуйте факт ненадання послуги або її поганої якості. Зробіть фото або відео термометра в квартирі. Якщо у вас є індивідуальний тепловий лічильник, зафіксуйте його показники. Записуйте години відключення — з офіційних каналів або повідомлень від оператора системи розподілу. Зверніться в аварійну службу або диспетчерську, запишіть номер заявки, час, прізвище оператора.

Крок другий: оформіть акт-претензію, якщо перерахунку немає автоматично. Класичний процес за житлово-комунальними послугами: акт-претензія плюс письмова вимога перерахунку. Порядок подання претензії спирається на закон "Про житлово-комунальні послуги" та підзаконні процедури. Ви запрошуєте представника виконавця послуги для складання акта. Якщо він не з'являється, складаєте акт за процедурою самостійно. На підставі акта вимагаєте перерахунок.

Крок третій: подайте вимогу про перерахунок. У заяві вкажіть: адресу, особовий рахунок, період ненадання або неякісності послуги з датою та часом, посилання на обов'язок перерахунку за цей період. Вимагайте здійснити перерахунок і відобразити його в наступній платіжці або повернути переплату. Нормативна база для комунальних перерахунків у спорах — постанова Кабінету Міністрів №127 від 06.02.2024.

Крок четвертий: якщо не реагують — скарга або спір. Для електроенергії механізми звернень і скарг визначають правила роздрібного ринку. Паралельно — вимога компенсації за стандартами якості. Для тепла — скарга на виконавця, вимога перевірки якості послуги за правилами теплопостачання, далі спір щодо перерахунку за процедурою, визначеною постановою КМУ №127.

Повна відмова від оплати: чому це може створити додаткові проблеми

Є практичний нюанс. Навіть коли послугу надавали частково, юристи радять оплатити безспірну частину, а спірну оскаржувати через перерахунок або компенсацію. Це зменшує ризик виникнення боргу, пені, претензій.

Адвокат Ігор Чудовський підсумовує: якщо послугу не постачали, а за неї вимагають гроші, треба переходити до цивільно-правових відносин і звертатися до суду.

Якщо нарахування підтверджується і воно виросло через форс-мажорні обставини (наприклад, генератор у вашому ОСББ), треба розуміти ситуацію.

Коротка пам'ятка: що робити прямо зараз. Немає послуги або вона неякісна — фіксуйте факт і вимагайте перерахунок через акт-претензію та заяву. Споживач має право платити тільки за те, що реально отримав, і тільки належної якості.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав про те, кому держава дозволяє не платити за світло, газ і опалення в 2026. Закон передбачає кілька категорій громадян, які можуть платити менше або взагалі не оплачувати окремі послуги, але для цього потрібні конкретні підстави та документи.