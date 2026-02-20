Знайшли еліксир молодості? Як через 25 років виглядають сестри Завальські з "Алібі" (фото)

Дует був мегапопулярним на початку 2000-х

Відомий український жіночий дует "Алібі", учасницями якого були рідні сестри – Анна та Ангеліна Завальські – у 2012 році припинив своє існування. Після довгої паузи через дев’ять років вони створили новий музичний проєкт. 20 лютого співачки порадували фанів україномовною версією культової пісні "Табу".

Що потрібно знати:

Гурт "Алібі" був заснований у 2001 році

У 2012 році колектив розпався, проте за роки сестри Завальські повернулися на сцену з проєктом The Alibi Sisters

За 21 рік після прем’єри "Табу" артистки випустили україномовну версію пісні

"Телеграф" повідомляє, що гурт "Алібі" з’явився у квітні 2001 року. Продюсуванням колективу займався їхній батько Олександр, а автором музики став продюсер та виконавець Дмитро Клімашенко. Через рік вийшов їхній дебютний альбом "Две слезы".

Артистки активно випускали нові композиції, переважно російською мовою, і більшість із них швидко ставали популярними. Особливу любов слухачів отримали пісні "Табу", "Исповедь" та "Мелодия дождя".

2024 року в інтерв’ю виданню OBOZ.UA сестри Завальські розповіли, що їм пропонували будувати кар’єру в Росії, проте вони відмовилися.

Коли на початку 2000-х російський шоубізнес почав витісняти собою наш ринок, неодноразово зверталися російські продюсери, які обіцяли нам золоті гори та світову славу… Нам вже тоді вистачило розуму не вестись на подібні сумнівні перспективи і ми відхилили всі пропозиції, вибравши свою країну Ангеліна Завальська

Попри успіх, 2012 року колектив несподівано припинив існування. Причин було кілька: співачки хотіли присвятити час сім’ї та материнству, а також спробувати себе у сольних проєктах. Після тривалої паузи Анна та Ангеліна повернулися на велику сцену.

2021 року вони взяли участь у 11-му сезоні шоу "Голос країни". Виконавши пісню "Чірібім-чірібом", сестри могли продовжити участь у проєкті, але свідомо відмовилися, зазначивши, що варто поступатися молодим артистам. Водночас вони представили публіці свій новий проєкт The Alibi Sisters.

З початком повномасштабної війни артистки деякий час жили із сім’ями за кордоном, проте через рік Завальські вирішили повернутися додому. Наразі вони продовжують виступати як в Україні, так і за її межами.

Анна та Ангеліна Завальські. Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Через 21 рік після виходу хіта "Табу" Анна та Ангеліна презентували його україномовну версію. У записі оновленої композиції взяв участь і актор Артур Логай.

Шанувальники The Alibi Sisters зазначили, що нова версія їм дуже сподобалася. Також підписники сестер відмітили, що виконавиці практично не змінилися зовні, а якщо й змінилися, то лише у кращий бік.

Ангеліні зараз 42 роки, Анні — 43. Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Чому я старію, а ці дівчата ні?

Красуні! Взагалі не змінилися!

Ми і далі будемо робити вигляд, що не бачимо, як сестри за ці 15 років взагалі не змінились? Це незаконно. Пісня кайф.

