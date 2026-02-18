Щоб зуби не цокотіли: лайфхаки, як швидко зігрітися під час відключень

Ці поради допоможуть швидко зігрітися, якщо в будинку відключили опалення

Цьогорічна зима стала справжнім випробуванням для українців, особливо з огляду на російські обстріли. Якщо у вашому будинку відключили опалення, є способи, як швидко зігрітися та допомогти собі не замерзнути у холодній квартирі.

"Телеграф" розповідає про прості способи швидко зігрітися, якщо у хаті стало холодно.

Лайфхаки для швидкого зігрівання

Грілка — це база

Якщо у вас є грілка і можливість нагріти воду, це чудова новина. Це базова річ, яка швидко допоможе зігрітися. Прекрасно, якщо ви підготувалися та купили грілку на акумуляторі. Якщо грілки немає, на допомогу прийдуть пластикові пляшки з гарячою водою. Вони довго утримують температуру та здатні ефективно зігрівати.

Також можна зробити грілку з рису або солі — їх потрібно прогріти на сковорідці і насипати в шкарпетку. Така грілка теж допоможе не змерзнути.

Рух — як внутрішній "генератор"

Рух — це не тільки життя, а й спосіб зігрітися. Зробіть легку розминку чи зарядку, це швидко вас зігріє. Якщо ж ви тремтите від холоду під ковдрою, можна напружувати і розслаблювати м’язи преса, сідниць та ніг. Це розганяє кров без активного потовиділення.

До речі, рухайтеся так, щоб не потіти, тому що вологий одяг швидко стане "крижаним компресом" і вас знову почне морозити. Також для зігрівання можна використовувати дихальну гімнастику. Потрібно робити глибокі вдихи носом та повільні видихи.

Їжа та напої

Щоб підтримувати правильну температуру, тілу потрібне паливо, тобто їжа та пиття, пише Food to Live. Відмінним рішенням стануть складні вуглеводи та жири у вигляді вівсянки, рису, цільнозернового хліба або шматочка сала. Все це висококалорійне паливо, що "горить" повільно, зігріваючи вас зсередини годинами.

Також корисними будуть трав’яні чаї та гарячі морси з додаванням кориці, імбиру чи чорного перцю. А ось з кавою та алкоголем експериментувати не варто. Вони не тільки не зігріють, але й створять зворотний ефект і ви будете мерзнути ще більше.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети "крижаної" стійкості. Дізнайтеся, як не впасти на слизькій дорозі.