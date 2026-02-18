Щоб зуби не цокотіли: лайфхаки, як швидко зігрітися під час відключень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці поради допоможуть швидко зігрітися, якщо в будинку відключили опалення
Цьогорічна зима стала справжнім випробуванням для українців, особливо з огляду на російські обстріли. Якщо у вашому будинку відключили опалення, є способи, як швидко зігрітися та допомогти собі не замерзнути у холодній квартирі.
"Телеграф" розповідає про прості способи швидко зігрітися, якщо у хаті стало холодно.
Лайфхаки для швидкого зігрівання
- Грілка — це база
Якщо у вас є грілка і можливість нагріти воду, це чудова новина. Це базова річ, яка швидко допоможе зігрітися. Прекрасно, якщо ви підготувалися та купили грілку на акумуляторі. Якщо грілки немає, на допомогу прийдуть пластикові пляшки з гарячою водою. Вони довго утримують температуру та здатні ефективно зігрівати.
Також можна зробити грілку з рису або солі — їх потрібно прогріти на сковорідці і насипати в шкарпетку. Така грілка теж допоможе не змерзнути.
- Рух — як внутрішній "генератор"
Рух — це не тільки життя, а й спосіб зігрітися. Зробіть легку розминку чи зарядку, це швидко вас зігріє. Якщо ж ви тремтите від холоду під ковдрою, можна напружувати і розслаблювати м’язи преса, сідниць та ніг. Це розганяє кров без активного потовиділення.
До речі, рухайтеся так, щоб не потіти, тому що вологий одяг швидко стане "крижаним компресом" і вас знову почне морозити. Також для зігрівання можна використовувати дихальну гімнастику. Потрібно робити глибокі вдихи носом та повільні видихи.
- Їжа та напої
Щоб підтримувати правильну температуру, тілу потрібне паливо, тобто їжа та пиття, пише Food to Live. Відмінним рішенням стануть складні вуглеводи та жири у вигляді вівсянки, рису, цільнозернового хліба або шматочка сала. Все це висококалорійне паливо, що "горить" повільно, зігріваючи вас зсередини годинами.
Також корисними будуть трав’яні чаї та гарячі морси з додаванням кориці, імбиру чи чорного перцю. А ось з кавою та алкоголем експериментувати не варто. Вони не тільки не зігріють, але й створять зворотний ефект і ви будете мерзнути ще більше.
Раніше "Телеграф" розповідав про секрети "крижаної" стійкості. Дізнайтеся, як не впасти на слизькій дорозі.