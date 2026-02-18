Рус

Щоб зуби не цокотіли: лайфхаки, як швидко зігрітися під час відключень

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для зігрівання потрібно правильно харчуватися та робити зарядку Новина оновлена 18 лютого 2026, 13:45
Для зігрівання потрібно правильно харчуватися та робити зарядку. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Ці поради допоможуть швидко зігрітися, якщо в будинку відключили опалення

Цьогорічна зима стала справжнім випробуванням для українців, особливо з огляду на російські обстріли. Якщо у вашому будинку відключили опалення, є способи, як швидко зігрітися та допомогти собі не замерзнути у холодній квартирі.

"Телеграф" розповідає про прості способи швидко зігрітися, якщо у хаті стало холодно.

Лайфхаки для швидкого зігрівання

  • Грілка — це база

Якщо у вас є грілка і можливість нагріти воду, це чудова новина. Це базова річ, яка швидко допоможе зігрітися. Прекрасно, якщо ви підготувалися та купили грілку на акумуляторі. Якщо грілки немає, на допомогу прийдуть пластикові пляшки з гарячою водою. Вони довго утримують температуру та здатні ефективно зігрівати.

Також можна зробити грілку з рису або солі — їх потрібно прогріти на сковорідці і насипати в шкарпетку. Така грілка теж допоможе не змерзнути.

холодно у квартирі, немає опалення
  • Рух — як внутрішній "генератор"

Рух — це не тільки життя, а й спосіб зігрітися. Зробіть легку розминку чи зарядку, це швидко вас зігріє. Якщо ж ви тремтите від холоду під ковдрою, можна напружувати і розслаблювати м’язи преса, сідниць та ніг. Це розганяє кров без активного потовиділення.

До речі, рухайтеся так, щоб не потіти, тому що вологий одяг швидко стане "крижаним компресом" і вас знову почне морозити. Також для зігрівання можна використовувати дихальну гімнастику. Потрібно робити глибокі вдихи носом та повільні видихи.

  • Їжа та напої

Щоб підтримувати правильну температуру, тілу потрібне паливо, тобто їжа та пиття, пише Food to Live. Відмінним рішенням стануть складні вуглеводи та жири у вигляді вівсянки, рису, цільнозернового хліба або шматочка сала. Все це висококалорійне паливо, що "горить" повільно, зігріваючи вас зсередини годинами.

Також корисними будуть трав’яні чаї та гарячі морси з додаванням кориці, імбиру чи чорного перцю. А ось з кавою та алкоголем експериментувати не варто. Вони не тільки не зігріють, але й створять зворотний ефект і ви будете мерзнути ще більше.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети "крижаної" стійкості. Дізнайтеся, як не впасти на слизькій дорозі.

Теги:
#Блекаут #Відключення тепла #способи зігрітися #Лайфхаки