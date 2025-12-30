Кому важче - Україні чи Росії? Чмут здивував словами щодо переговорів

Є фактори, які змушують Росію шукати вихід через переговори, незважаючи на публічну риторику сили

Росія зацікавлена у переговорах щодо завершення війни, оскільки стикається з серйозними внутрішніми проблемами. І вона розуміє, що якщо переговори не розпочнуться, у країні відбудуться незворотні процеси, які загрожують програшем війни.

Що потрібно знати:

Україна готова до діалогу, але межа компромісу має визначатися виключно нею самою

Росія продовжує створювати образ сильної країни, проте реальні можливості армії значно слабші за заявлені

Втрати на фронті, знищення техніки та складності з мобілізацією серйозно виснажують ресурси РФ

Про це розповів відомий волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, для України допустима межа компромісу в цих переговорах та, яку вона сама собі визначить.

Часто ми показуємо себе слабшими, ніж ми є. І тому Захід у нас не вірив 2022 року: "2–3 тижні і ставимо хрест в Україні". З іншого боку, Росія є майстром спорту з надування щік у цьому світі. До 2022 року всі боялися російську армію та зброю. Але маленька Україна показала, що росіяни гинуть чудово. І зброя їхня така собі, і техніка у них теж палає, підривається, вибухає каже він.

Чмут зазначив, що ворог насправді не такий страшний, як здається. На його думку, Росія продовжує відігравати роль потужної країни, хоча насправді їй так само важко, як і Україні.

Я не впевнений, кому зараз важче – нам чи їм. додав експерт.

Тарас Чмут. Фото: Facebook

Волонтер каже, що Росія просто нагнітає потужність якої немає. А насправді їй потрібні переговори.

Так, Росія хоче переговорів. Тому що вона розуміє, що колись, якщо переговори не почнуться, росіяни зайдуть у незворотні процеси і матимуть шанс до програшу цієї війни. Бо санкції тиснуть, бо Україна б’є по всьому, бо на полі бою тяжко, бо мобілізація хоч і йде непоганими темпами, але з року в рік важчає, бо техніка знищується, бо вести наступальну загарбницьку війну проти народу, який бореться за своє, у рази важчий. Тому зараз виникають питання щодо умов, поступок та надування щік наголосив він.

