Звучить так, ніби має сидіти на лататті в ставку: в Україні є село з милою назвою, за якою ховаються імперії

За милою і "слизькою" назвою стоїть серйозна історія довжиною у півтора століття

На мапі Волині є село з назвою, яка звучить так, ніби це не населений пункт, а герой дитячої казки або наліпка з підручника з біології. Легке, трохи кумедне, майже мультяшне слово — і зовсім неочікувана глибина за ним. Бо за цією "казковістю" — реальні імперії, війни і зміни кордонів.

Що варто знати

Село отримало своє "мультяшне" ім'я завдяки болотистій місцевості та великій кількості земноводних

Поселення було засноване ще у 19 столітті на землях однієї з найдавніших православних обителей — Жидичинського монастиря

Маленький населений пункт зберіг свою самобутню назву незмінною, пройшовши через часи імперій, радянську колективізацію та війни

Жабка — українське село в Луцькому районі Волинської області, що входить до складу Луцької міської громади. Воно було засноване орієнтовно у 1883 році. За даними перепису 2001 року, кількість населення — 239 людей, а площа — 0,674 км². Тобто обійти село можна повністю за 10-15 хвилин.

Село Жабка. Фото: Вікіпедія

На початку свого існування село належало до Жидичинського монастиря — найдавнішої православної обителі на теренах Русі. Наприкінці 19 ст. у Жабці вже було близько 20 домів і приблизно 128 жителів. У радянські часи Жабка, як і багато подібних на Волині, зазнало колективізації. Багато людей виїжджали, частина селян переходила у нові колгоспні структури.

Звідки пішла назва

Назва села має цілком "звичайне" походження. Топонім власне пов'язують зі словом "жаба". Ця місцевість була болотистою, тут водилося багато земноводних. Тому логіка проста — де квакали, там і назвали. Село ніколи не змінювало назву — ні під час існування Речі Посполитої, ні Радянського Союзу.

У Жабці немає національно відомих пам’яток архітектури чи історії, але є церква. У 2015 році його було освячено на честь великомученика Юрія Переможця, що стало знаковою подією для місцевих вірян.

