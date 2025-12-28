Зміна часу та інші деталі: онлайн-трансляція зустрічі Зеленського з Трампом

У неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки для розмови з Дональдом Трампом. Раніше призначену зустріч двох лідерів було перенесено за часом.

Зустріч президентів відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида. "Телеграф" стежить за тим, що відбувається у США, в режимі онлайн.

10:00 Зеленський і Трамп зіткнуться із серйозними розбіжностями щодо ключових пунктів мирної угоди, повідомляє Reuters. Кремль наполягає на повному контролі над Донбасом і заперечує проти інших пунктів пропозицій, що ставить під сумнів можливість схвалення результатів переговорів Путіним, зазначає Reuters.

Водночас Зеленський наголосив, що спробує пом’якшити вимогу США про виведення українських військ з Донбасу. Якщо це не вдасться, мирний план із 20 пунктів може бути винесений на всеукраїнський референдум.

7:00 Спочатку повідомлялося, що зустріч запланована на 22:00 (за київським часом). Однак пізніше стало відомо, що переговори трохи змістили — тепер вони почнуться на дві години раніше — о 20.00.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом. У чому причина змін — не повідомляється.

Глава держави приземлився у Флориді вночі 28 грудня за київським часом, повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі X. Сам президент раніше казав, що зустріч із Трампом відбудеться у публічному форматі.

Кислиця опублікував фото літака, на якому українська делегація прибула до Флориди

У суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Великобританія була представлена ​​на переговорах радником з національної безпеки Джонатаном Пауеллом, повідомив Telegraph.

Про що Трамп та Зеленський будуть говорити

Раніше глава держави говорив, що ця зустріч потрібна буде для того, щоб доопрацювати мирний план з 20 пунктів максимально.

"Багато може вирішитися до Нового року", — говорив Зеленський.

Щодо чутливих питань, Зеленський зазначав, що вони обговорюватимуть із Трампом і Донбас, і Запорізьку станцію та інші питання. Сюди ж і досить чутливе питання щодо армії, оскільки росіяни висловили обурення — їх не влаштовує чисельність армії 800 тисяч осіб.

Київ уже передав Вашингтону докладний пакет пропозицій, що включає мирний план із 20 пунктів. Він передбачає гарантії безпеки для України, економічні домовленості зі США та ЄС, а також гуманітарні кроки, зокрема, обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо мирного плану, запевнив, що Україна готова до завершення війни, але є ще питання, які потрібно вирішувати.