Путін домовляється безпосередньо із Трампом? Політолог пояснив, що відбувається за лаштунками переговорів

На початку 2026 року переговори щодо завершення війни в Україні лише активізуються

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбулася 28 грудня у Майамі. Попри неминучі порівняння з напруженим та провальним рандеву в Овальному кабінеті наприкінці лютого, нинішній формат та підготовка переговорів суттєво відрізнялися.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог". За його словами, нова зустріч мимоволі змушує задуматися про аналогію зі склянкою, яка може бути наполовину повною або наполовину порожньою, проте в такому випадку для України є підстави говорити про низку позитивних зрушень.

"Вага і вплив узгоджених спільних позицій України та Європи стосовно завершення війни, гарантій безпеки нашій країні, тощо були набагато більшими ніж під час зустрічі 28 лютого і підтримки європейськими лідерами позицій України після неї", — зазначив Миселюк.

Спільна позиція України та Європи об’єктивно звузила простір для маневру Дональда Трампа у можливих спробах тиску на Київ з метою поступок, вигідних Росії. Саме це, на думку експерта, продемонстрували підсумки грудневих переговорів.

Окремо Миселюк зупинився на діях Росії та стратегії Володимира Путіна. Він наголосив, що російський президент і надалі намагається вести переговори безпосередньо з Трампом, ігноруючи Україну та Європу як нібито другорядних гравців.

Саме з цією метою Путін активно обговорював українське питання з американським лідером як до зустрічі Трампа із Зеленським, так і після неї.

Мета Путіна — узгодити ключові речі напряму з Трампом, щоб потім останній довів до відома України і Європи те, що вони узгодили і підштовхнути українців та європейців сприйняти цей спущений зверху "пакет великих домовленостей від великих лідерів" Андрій Миселюк

Андрій Миселюк/Facebook-сторінка

За прогнозом експерта, переговорний процес у січні лише активізується. Президент Зеленський вже анонсував нову зустріч із Дональдом Трампом, а також окремі переговори з європейськими лідерами. Після цього планується провести велику багатосторонню зустріч за участю керівництва України, США та країн Європи.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення на початку січня в Парижі чергової зустрічі "коаліції охочих", під час якої країни-учасниці мають фіналізувати свої конкретні внески до системи гарантій безпеки для України.

"Всі ці зустрічі й переговори мають а) зафіксувати погоджені позиції України, Європи та США у пакеті документів щодо завершення війни в нашій країні; б) підготувати фундамент для проведення перемовин з Росією, в яких Україна разом із європейськими партнерами будуть діяти разом, а США продовжать виконуватиме свою функцію посередника між ними та Росією", – підсумував Миселюк.

