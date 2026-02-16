Не тільки гідні зарплати: експерт розповів, що поверне українців додому

Для цього необхідні системні зміни

Повернення українців з-за кордону напряму залежить від того, чи зможе держава забезпечити гідні та безпечні умови життя всередині країни. Йдеться не лише про рівень доходів, а про системні зміни, які формують відчуття стабільності, справедливості та перспективи.

Що треба знати:

Повернення українців залежить від якості життя

Рівень доходів не є єдиним фактором

Держава потребує безпеки та системних реформ

Про це економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він також нагадав про проблеми з житловим фондом та енергетикою в країні.

"Державі треба буде приймати рішення щодо виведення якості життя на європейський рівень. Без цього ми українців не повернемо", – стверджує він.

На думку експерта якість життя – це не тільки заробітна платня. Це велика кількість гуманітарних реформ, безпекові питання та питання правоохоронних органів. На якість життя впливають судова система та доступ до неї людини.

Важливими також є доступ фізичної особи до державних послуг та легкість відкриття бізнесу, зрозумілість податкової системи.

"Тому що без прозорості і зрозумілості податкової системи ви завжди опиняєтеся в ситуації, коли ви ще нічого не зробили, але ви вже винні державі", – зауважив економіст.

За його словами, в Україні величезні проблеми із житловим фондом через велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Також в країні складна ситуація з енергетикою. Багато будинків у Києві цієї зими залишились без опалення.

"Про яку якість життя можна говорити, коли в хаті +8, а на вулиці -12 і зігрітися нема чим? І розморожені системи опалення, і погорілі системи (…) Оце все є складовими якості життя", – резюмував Пендзин.

