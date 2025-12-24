"Путін піде на мирні переговори у двох випадках": що в Україні говорять про план із 20 пунктів

Дехто вважає, що це зовсім не "мирна угода", а навпаки

Український президент Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів "мирного плану". Однак далеко не всі українці вважають його вдалим і таким, який змусив би російського голову Володимира Путіна піти на переговори.

Що потрібно знати:

Ключовим пунктом плану багато хто вважає питання гарантій безпеки, без яких інші положення втрачають сенс

Критики побоюються, що мирна угода може призвести до послаблення санкцій проти РФ і лише відстрочити нову фазу війни

Успіх плану безпосередньо залежить від готовності РФ до переговорів, економічного стану країни та реальних гарантій безпеки для України

"Телеграф" зібрав коментарі українських лідерів думок із цього приводу.

Журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook пише, що у такому вигляді цей документ навряд чи буде підписано.

На його думку, Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

"Страх (у Трампа можливостей поки немає, а Китай не гратиме в гру США) або отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій та повернення в геополітику і, бажано, вплив на українські вибори). Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він продавлюватиме". — пише автор.

Коментар Вадима Денисенка щодо мирного плану

Журналіст та оглядач Іван Яковина на своїй сторінці у Facebook пише, що його з 20 пунктів цікавить лише 3-й — "гарантії безпеки". На його думку, він звучить лаконічно та загадково:

"Якщо за цим ховається щось серйозне, то решту угоди "можна брати". Але якщо це якесь фуфло, то соррі, решту можна навіть не читати. (Моя суто особиста думка). PS. Що б там не було написано в остаточній угоді, Україні обов’язково потрібно запускати створення своєї ядерної зброї". Я б зробив це із Польщею та (можливо) Литвою, які самі явно не проти отримати подібні гарантії безпеки", — зазначив журналіст.

Коментар Івана Яковини

Український політтехнолог, один із засновників партії "Демократична Сокира" Олександр Нойнець у своєму Telegram-каналі також висловився з приводу плану. Він зробив такий висновок:

"Це не мирні угоди. Це угоди, метою яких є:

- Зняття санкцій з РФ перед наступною війною;

- зима без блекаутів для України;

- Зміна Зеленського на будь-кого будь-яким диким у***ским способом …

- Нобелівська премія для Трампа;

- трохи кращі результати мідтерм елекшнз для Трампа;

- пара сотень мільярдів рублів для Віткоффа;

- війна через два роки;

– АТО-2 усі ці два роки.

У такому контексті справді я не знаю, хороші це новини, чи погані. Щоб мати можливість оцінювати, чи хороші вони, чи погані, мені потрібно знати рівень запасу економічної міцності у РФ і наскільки зняття санкцій допоможе повернути економіку з рецесії за два роки. Може сильно допоможе, може вже не допоможе, я не знаю, а тому я не можу оцінювати. Навіть Кремль цього оцінювати не може, що я".

Нойнець додав, що напад РФ за два роки знову здивує весь світ.

Олександр Нойнець прокоментував мирний план

Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк порівняв "план" із казкою "Каша з сокири":

"Є така казка — "Каша з сокири". Хитрий солдат обіцяє приготувати кашу з однієї лише сокири, але після того, як засовує її в котел і починає варити, потихеньку виманює у жадібної господині крупу, олію та інші продукти, і в результаті каша виходить норм. Нинішнє мирне планобудування нагадує мені цю історію", - пише він, додаючи, що назвав би казку по-іншому.

Шрайк наголосив, що раніше план складався з 28 пунктів та згодом коригувався. Проте лише Україна та європейські країни вносили до нього важливі речі, а Росія та США — навпаки.

Коментар Романа Шрайка

Головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко коротко прокоментував: "не читав і не збираюся".

Коментар Андрія Клименка

Про що угода на 20 пунктів

Це рамковий документ, який пройшов через значну еволюцію – це той документ, який раніше починався з 28 пунктів.

20 пунктів, що залишилися:

Суверенітет України буде перепідтверджено. Повна та беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність Збройних Сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час і отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер, включаючи: розвиток технологій, ШІ та інфраструктури, відновлення газової інфраструктури та території, видобуток копалин тощо. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, Росія. Щодо цього пункту фактично ще не знайшли компроміс. США пропонують "33% на 33% на 33%". Ще обговорюється, за які кошти буде відновлюватися станція та дамба. Україна також вважає, що для нормальної роботи ЗАЕС росіяни мають вийти з Енергодара і Каховської ГЕС. Питання болюче, і на нього згоди немає. Поки що. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. Розглядається введення вільних економічних зон — зокрема в Донецькій області, по якій шукають компроміс, і Енергодарі, однак за українським законодавством це можливо тільки шляхом референдуму. На референдум можуть виставити питання всього документу, згодні українці чи ні, і на його проведення треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. У разі створення спеціальних зон моніторинг там будуть здійснювати міжнародні сили. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Всіх військовополонених та засуджених російською системою з 2014 року буде обміняно "всіх на всіх", будуть повернені всі затримані цивільні, діти та політичні в'язні. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський назвав найскладніший пункт із 20 пунктів мирного плану, чотирнадцятий. У ньому йдеться про територіальне питання.