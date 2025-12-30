Кому труднее – Украине или России? Чмут удивил словами о переговорах

Есть факторы, которые заставляют Россию искать выход через переговоры, несмотря на публичную риторику силы

Россия заинтересована в переговорах по завершению войны, поскольку сталкивается с серьезными внутренними проблемами. И она понимает, что если переговоры не начнутся, в стране произойдут необратимые процессы, которые грозят проигрышем войны.

Что нужно знать:

Украина готова к диалогу, но предел компромисса должен определяться исключительно ею самой

Россия продолжает создавать образ сильной страны, однако реальные возможности армии значительно слабее заявленных

Потери на фронте, уничтожение техники и сложности с мобилизацией серьезно истощают ресурсы РФ

Об этом рассказал известный волонтер, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде". По его словам, для Украины допустимый предел компромисса в этих переговорах тот, который она сама себе определит.

Часто мы показываем себя слабее, чем мы есть. И поэтому Запад в нас не верил в 2022 году: "2–3 недели и ставим крест на Украине". С другой стороны, Россия является мастером спорта по надуванию щек в этом мире. До 2022 года все боялись российскую армию и оружие. Но маленькая Украина показала, что россияне гибнут на отлично. И оружие их такое себе, и техника у них тоже пылает, подрывается, взрывается говорит он.

Чмут отметил, что враг на самом деле не так страшен, как кажется. По его мнению, Россия продолжает играть роль мощной страны, хотя на самом деле ей так же трудно, как и Украине.

Я не уверен, кому сейчас труднее – нам или им. добавил эксперт.

Тарас Чмут. Фото: Facebook

Волонтер говорит, что Россия просто нагнетает мощность, которой нет. А на самом деле ей нужны переговоры.

Да, Россия хочет переговоров. Потому что она понимает, что в какой-то момент, если переговоры не начнутся, россияне зайдут в необратимые процессы и будут иметь шанс к проигрышу этой войны. Потому что санкции давят, потому что Украина бьет по всему, потому что на поле боя тяжело, потому что мобилизация хоть и идет неплохими темпами, но год от года тяжелеет, потому что техника уничтожается, потому что вести наступательную захватническую войну против народа, который борется за свое, в разы тяжелее. Поэтому сейчас возникают вопросы по условиям, уступкам и надуванию щек подчеркнул он.

