Незмінний лише портрет Шевченка: як оновлювався дизайн купюри 100 гривень
Перше покоління банкноти так і було введене в обіг
За часи незалежності України купюра номіналом 100 гривень кілька разів оновлювала свій зовнішній вигляд. Незмінним залишався лише портрет Тараса Шевченка на аверсі.
"Телеграф" покаже, як змінювалась банкнота та як вона виглядає зараз. Цікаво, що зображення на реверсі цієї банкноти, на відміну від інших номіналів, змінювалося при кожному оновленні.
Що потрібно знати:
- Дизайн купюри оновлювався тричі
- На аверсі зображений портрет Тараса Шевченка
- Зображення на реверсі банкноти постіно змінювалось
На перших банкнотах 1992 року, які так і не були введені в обіг, був зображений портрет Тараса Шевченка в середньому віці. На реверсі мала бути Верховна Рада України.
У 1996 році в рамках грошової реформи й переходу від купонів до гривень було введено в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. На аверсі стогривневої банкноти 1996 року зображений Тарас Шевченко у поважному віці. На реверсі — дзвінниця Софійського собору в Києві.
У 2005-му році відбулось чергове оновлення банкноти номіналом 100 гривень. На її аверсі зображений молодий Тарас Шевченко, на реверсі — постаті кобзаря та хлопчика-поводиря біля Чернечої (або Тарасової) гори в Каневі.
Ще раз оновився дизайн банкноти у 2014-му році. Зображення молодого Тараса Шевченка на аверсі змистили в центр купюри, а на реверсі зобразили Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
Чому на 100 гривнях зображений Тарас Шевченко
Над дизайном банкноти працювали два українські художники – Борис Максимов та Василь Лопата. За словами останнього, чимало дискусій виникло навколо персоналій на банкнотах, лише образ Шевченка заперечень не викликав, як і Франка та Лесі Українки. Художники прагнули репрезентувати універсальний портрет великого українського поета і мислителя, який би символізував пророцтво, бунтарство, трагізм, ліричність українського народу.
На сучасних банкнотах зображено портрет Тараса Шевченка та слова з його вірша "Свою Україну любіть". На реверсі банкноти зображено Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
