Незмінний лише портрет Шевченка: як оновлювався дизайн купюри 100 гривень

За часи незалежності України купюра номіналом 100 гривень кілька разів оновлювала свій зовнішній вигляд. Незмінним залишався лише портрет Тараса Шевченка на аверсі.

"Телеграф" покаже, як змінювалась банкнота та як вона виглядає зараз. Цікаво, що зображення на реверсі цієї банкноти, на відміну від інших номіналів, змінювалося при кожному оновленні.

Що потрібно знати:

Дизайн купюри оновлювався тричі

На аверсі зображений портрет Тараса Шевченка

Зображення на реверсі банкноти постіно змінювалось

На перших банкнотах 1992 року, які так і не були введені в обіг, був зображений портрет Тараса Шевченка в середньому віці. На реверсі мала бути Верховна Рада України.

Банкнота першого покоління, 1992 рік друку

Реверс банкноти першого покоління, 1992 рік друку

У 1996 році в рамках грошової реформи й переходу від купонів до гривень було введено в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. На аверсі стогривневої банкноти 1996 року зображений Тарас Шевченко у поважному віці. На реверсі — дзвінниця Софійського собору в Києві.

Банкнота другого покоління, 1996 рік друку (вилучено з обігу)

Реверс банкноти другого покоління, 1996 рік друку

У 2005-му році відбулось чергове оновлення банкноти номіналом 100 гривень. На її аверсі зображений молодий Тарас Шевченко, на реверсі — постаті кобзаря та хлопчика-поводиря біля Чернечої (або Тарасової) гори в Каневі.

Банкнота третього покоління, 2005 рік друку

Реверс банкноти третього покоління, 2005 рік друку

Ще раз оновився дизайн банкноти у 2014-му році. Зображення молодого Тараса Шевченка на аверсі змистили в центр купюри, а на реверсі зобразили Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Банкнота четвертого покоління, 2014 рік друку

Реверс банкноти четвертого покоління, 2014 рік друку

Чому на 100 гривнях зображений Тарас Шевченко

Над дизайном банкноти працювали два українські художники – Борис Максимов та Василь Лопата. За словами останнього, чимало дискусій виникло навколо персоналій на банкнотах, лише образ Шевченка заперечень не викликав, як і Франка та Лесі Українки. Художники прагнули репрезентувати універсальний портрет великого українського поета і мислителя, який би символізував пророцтво, бунтарство, трагізм, ліричність українського народу.

На сучасних банкнотах зображено портрет Тараса Шевченка та слова з його вірша "Свою Україну любіть". На реверсі банкноти зображено Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

