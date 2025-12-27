Плани Росії на 2026, вікно можливостей для миру та переговори. Головні заяви Буданова з нового інтерв'ю

РФ у 2025 перевиконала план з мобілізації на 103%

На думку керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова, лютий 2026 року може стати найсприятливішим місяцем для підписання мирної угоди. Але Росія не зупиняє свої темпи і в наступному році хоче захопити Донбас та Запоріжжя.

Що треба знати:

В Росії дедалі більше людей, які хочуть закінчувати війну

Обстріли енергетики продовжаться й далі

Перемовники на переговорах повинні робити усе, аби досягти мети

У новому інтерв'ю "Суспільному" Буданов відповів на кілька нагальних питань, які найбільше турбують українців. Було порушено не тільки тему мирної угоди. "Телеграф" зібрав головні заяви керівника ГУР.

Головні заяви Буданова:

Зараз в оточені Путіна багато голосів, які говорять "потрібно закінчувати війну". І їх стало ще більше, ніж раніше.

Лютий може стати найбільш сприятливим періодом для досягнення мирної угоди. Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього.

Завдання РФ у 2026 році — це Донбас і Запорізька область. Запоріжжя — це їхня мрія. Також у планах максимальне просування в Дніпропетровській області.

Запорізька та Донецька області на карті. Скриншот з DeepState

У 2025 році росіяни виконали мобілізаційний план на 103%. На цей рік він був 403 тисячі людей. Стільки вони набрали, якщо не помиляюсь. На 26-й рік план – 409 тисяч.

Масовані обстріли української енергетики триватимуть й надалі.

Сторона, яка слабша, ніколи не буде диктувати умови. Щоб диктувати умови, потрібно бути тільки сильним.

Ми воюємо з РФ з 2014 року, так ми не перемогли, але й не програли — про це варто пам’ятати.

Зрив мобілізації в Україні — основна ціль Росії.

Коли йдеться про перемовників — вони можуть робити будь-що для того, аби досягти мети. Вони думають про свою країну. Вони не мусять думати про інші країни. І росіяни перш за все мусять думати про Росію. Ми з вами – про Україну, і це правильно.

Раніше "Телеграф" публікував основні заяви президента України Володимира Зеленського щодо мирного плану та зустрічі з головою США Дональдом Трампом.