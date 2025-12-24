Україні вдалося запобігти найгіршому сценарію: нардепи про мирний план

Можливо, чергова відмова Росії від завершення війни стане для Трампа важливим сигналом

Володимир Зеленський перерахував журналістам 20 пунктів чернетки мирного плану – рамковий документ, який розпочинався з "28 пунктів".

"Телеграф" звернувся до народних депутатів із проханням прокоментувати заяви президента.

Олександр Мережко від "Слуги народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики, переконаний, що зараз наявність цих пунктів має скоріше політичний і навіть психологічний характер. Україні вдалося запобігти найгіршому сценарію, а саме – прийняття російських забаганок у вигляді першого варіанту "мирного плану".

"Мені здається важливим навіть не зміст цього документа, тому що це саме незавершений проєкт, залишаються принципові, важливі питання – гарантії та території. Він не юридичний, сформульований дуже абстрактно та туманно" – повідомив він.

Важливим Мережко називає те, що є такий документ, який умовно називається мирним планом. І зараз, як вважає депутат, м’яч буде на боці росіян.

Тобто американці та українці підготували такий мирний план, який є більш-менш прийнятним для України, хоча там залишаються невирішеними ключові питання, але формально він є. І зараз питання у тому, що робитиме Путін Олександр Мережко

Олександр Мережко/Facebook-сторінка

Депутат вважає, що Путін відкине цю ініціативу, хоча й не зробить це у зухвалій та відкритій формі. Президент Росії, ймовірно, заявить, що план непоганий, що робота продовжується, але продовжить наполягати на своїх початкових вимогах, а саме:

відведення українських військ;

визнання анексованих територій;

нейтральний статус України – заборона членства у НАТО.

З ним погоджується опозиційний Ростислав Павленко з фракції "Євросолідарність", який у коментарі "Телеграфу" заявив, що ключовим питанням зараз очікувано залишається, чи погодиться на такі пропозиції Путін.

"До вечора стане ясно", — повідомив він. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що позитивним явищем стала відсутність пункту про безкарність російських військових злочинців. Також, за його словами, дивним є розміщення пункту про припинення вогню – він є двадцятим у списку, хоча мав би бути першим. Окремі дискусії він очікує щодо проведення президентських виборів в умовах обмежень воєнного стану.

Ростислав Павленко/Facebook-сторінка

Зазначимо, що за даними Bloomberg, Росія вже відкинула цей мирний план і готує зустрічні вимоги. Москва хоче:

більш жорстких обмежень для ЗСУ;

гарантій нерозширення НАТО;

ясності щодо зняття санкцій та повернення заморожених активів;

поступок у територіальних питаннях та "захисту" російської мови.

Говорячи про пункт про ненапад, Мережко наголошує, що це передбачається міжнародним правом, у мирному плані це буде закріпленням статті другої, пункту четвертого статуту ООН.

"Немає сенсу з погляду логіки включати це до будь-якого документа. Це самоочевидна річ. Цей пункт нічого не дає. Друге питання — який сенс обговорювати це з Росією, яка цей принцип порушила? Це спроба переробити російський пункт, щоб він звучав більш-менш пристойно , але практичного сенсу тут немає", — говорить він.

Ключові питання майбутньої угоди залишаються такими ж: питання гарантій, і, за словами Мережка, єдиною гарантією, здатною стримати Путіна, є НАТО, а також виведення української армії з території Донецької області.

"Нічого не змінилося. І, на жаль, не змінилися вимоги Путіна також. Тому це – така політична акція, щоб показати Трампу, хто є агресором, хто є жертвою, хто хоче миру, а хто ні. Можливо, йому потрібно мати ще якийсь доказ, що Росія в черговий раз відкине будь-які спроби Трампа до мирного врегульовано. остаточно. Хоча не знаю, чи буде тут остаточно, чи знову підемо тим же колом тисячний раз", – вважає депутат.

Політолог Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" також заявив, що найближчим часом стане зрозумілою офіційна реакція Путіна на цю мирну пропозицію.

"Відповідь ми можливо отримаємо сьогодні вночі. Думаю, прямо Путін Трампу не відмовить, тому що Трамп йому важливий. І це є єдиним вікном можливості для мирного оголошення наступного року", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що журналіст Роман Цимбалюк пояснив, чому Володимир Путін знову повернувся до заїждженої риторики про "державний переворот" в Україні, що залишається недооціненим у діях Дональд Трамп, а також яке ключове питання він поставив би російському диктатору за підсумками четвертого року повномасштабного.