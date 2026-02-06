У Дніпрі в стіні вже 50 років замурована золота рибка: як виглядає унікальний об'єкт (фото)

Розповідаємо, які секрети приховує різьблений вапняк посеред міста та як активістам вдалося повернути йому первісний блиск

У центрі Дніпра свій ювілей відзначає один із найвпізнаваніших об’єктів радянського модернізму — декоративна стіна з барельєфом "Золота рибка". Йому виповнилось 50 років.

Про цей незвичний обʼєкт радянського виробництва повідомили у соціальній мережі threads. Цей Арт-об’єкт, розташований на проспекті Лесі Українки

Історія створення

Декорація була створена саме у розпал Радянського Союзу у 1974–1976 роках. Його автором став відомий український скульптор, графік та живописець Володимир Лобода. Стіна проєктувалася як частина комплексного благоустрою тодішнього проспекту та мала на меті естетизувати міський простір, аби поєднати народні мотиви з тогочасною архітектурною модою.

Проспект Лесі Українки у Дніпрі

Барельєф виконаний у техніці різьблення по каменю та бетону. Основним елементом композиції є стилізована золота рибка, оточена геометричними та рослинними орнаментами, а також зображеннями птахів і хвиль.

Та сама «Золота рибка», що дала назву барельєфу. Створена скульптором Володимиром Лободою, вона вже пів століття прикрашає середмістя Дніпра

Декоративна стіна на проспекті Лесі Українки

Кожна деталь цього барельєфа — це поєднання інкерманського вапняку, бетону та таланту українського митця

Занепад та "друге життя"

Протягом багатьох десятиліть об’єкт перебував у занедбаному стані. Вапняк почав руйнуватися під впливом опадів та вихлопних газів, а "рибку" неодноразово зафарбовували графіті або намагалися відбити шматки матеріалу.

У 2019 році силами волонтерів, активістів та за підтримки міської спільноти "Золоту рибку" реставрували. Стіну очистили від багаторічних шарів бруду та фарби, відновили втрачені фрагменти бетону, а саму центральну фігуру рибки знову покрили золотистою фарбою.

