"Ситуація на фронті почала змінюватися": один із командирів 3-го корпусу про великі проблеми росіян

На деяких напрямках для ворога фактично відбулась катастрофа

Протягом пів року ефективність російських штурмів на фронті значно знизилась, однак їх тактика практично не змінилась. Ба більше, дедалі частіше можна побачити у складі російської армії представників африканських країн.

Про це розповів Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу генерала Андрія Білецького, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Орестократія". За його словами, зростання частоти залучення іноземців в армію РФ може вказувати на проблеми з людським ресурсом.

Що треба знати:

Жорін пояснює, що наразі збільшились випадки залучення росіянами до бойових дій представників африканських країн. Це може свідчити про ймовірну проблему з людьми і вірогідніше далі ситуація загострюватиметься.

"Та ще більша проблема в них у тактиці на землі. Спершу тактика роботи малими групами дійсно була дієвою: коли по два-три військовослужбовці противника просто пробігали наскрізь наші позиції, навіть не вступаючи в бій, відбувалася дуже глибока інфільтрація, що руйнувало передню лінію. І це працювало якийсь час", — каже заступник командира.

Проте наразі, за його словами, українські військові знайшли цьому ефективну протидію. Йдеться про нормальне спостереження, роботу Сил безпілотних систем, обізнаність піхоти переднього краю, і їх забезпечення. Саме такий підхід дає змогу відбивати щоденні російські штурми.

"Штурми відбуваються щодня, по всій лінії фронту. Проте того ефекту, який вони давали ще пів року тому, вже немає. А втрат вони зазнають ще більших. У противника на цей час спостерігається стагнація, тупик на тактичному рівні. Тобто вони продовжують ресурсно тиснути, проте результати все менші", — пояснює заступник Білецького.

У приклад Жорін приводить ситуацію в Покровську, Мирнограді, Лимані та Куп'янську, де для росіян фактично відбулась катастрофа. Адже просувань майже немає, однак ресурси на ці потуги кидаються чималі. Виходить, що втрати ворога не співмірні з його просуванням.

"Поки що на сьогодні все йде до одного: якщо ворог не змінить тактику, то він потрапить у тупикову ситуацію", — додає військовий.

Покровськ та Мирноград на карті. Фото: DeepStateMap

Лиман на карті. Фото: DeepStateMap

Куп'янськ на карті. Фото: DeepStateMap

Яка ситуація на фронті зараз

За словами заступника командира, ситуація змінилася протягом останніх місяців. Принаймні в межах смуги відповідальності 3-го армійського корпусу. Ці зміни виникли через те, що противник не модернізує своїх тактичних підходів на полі бою. При цьому українські військові навчилися правильно реагувати, будувати свою оборону так, щоб ворог не досяг бажаного результату.

"На сьогодні ситуація продовжує бути складною. Усі наші позиції щоденно під ударами. На всі наші позиції щоденно відбуваються штурми. Але ми адаптувались, навчилися стримувати. Я впевнений у тому, що за правильного підходу до модернізації українського війська ми можемо ще більше поглибити кризу для противника на полі бою… Що, відповідно, дало б нам підстави абсолютно в іншому тоні розмовляти за столом перемовин", — резюмував Жорін.

