Страви за 12 тисяч. Як виглядає улюблений ресторан Коломойського та Порошенка та що в меню (фото)

Подають тут переважно морепродукти

Один з київських елітних закладів може похвалитись не тільки своїм меню, а й тим, що його полюбляє відвідувати колишній президент України Петро Порошенко та бізнесмен Ігор Коломойський. Щоправда, останній через перебування в СІЗО вже давно там не був.

"Телеграф" розповість, що відомо про ресторан Catch Seafood Restaurant, а також які там ціни. Додамо, що заклад знаходиться на вулиці Володимирській,12 в Києві.

Відомо, що у 2018 році Петро Порошенко зі своєю дружиною вечеряли в елітному ресторані Catch Seafood Restaurant. При цьому їх візит був не публічним та супроводжувався купою охорони, як згадують очевидці. Тоді припускали, що Порошенко приїхав на святкування дня народження генпрокурора України Юрія Луценка.

Порошенко у Catch Seafood Restaurant. Фото: Facebook/Мирослава Коба

До слова, цей ресторан у мережі називають улюбленим закладом Ігоря Коломойського. Щоправда, коли він тут був востаннє невідомо, адже бізнесмен перебуває під вартою з 2023 року.

Інтер'єр Catch Seafood Restaurant

Інтер'єр Catch Seafood Restaurant

Що у меню в елітному ресторані та які ціни

Catch Seafood Restaurant — заклад, який спеціалізується на різних морепродуктах та свіжій рибі. Тут ви не знайдете ні борщу, ні вареників, ані піци. Однак можна поласувати устрицями, крабом та лобстером, гребінцями або восьминогом. Хоча ціни закладу вражають, адже деякі страви коштують понад 12 тисяч грн.

Які страви в меню:

Карпачо з креветок карабінерос, манго та перець чилі 4 775 ₴ за порцію

за порцію Гребінець смажений у топленому маслі, пармезанове пюре 3 115 ₴ за порцію

Ціни у Catch Seafood Restaurant

Фаланги краба, ікровий соус 6 445 грн за порцію

за порцію Лобстер гриль або в азійському стилі 12 900 грн/шт.

Ціни у Catch Seafood Restaurant

Гребінець 1 733 грн за 100 г

за 100 г Картопляне пюре з васабі — 565 грн

Ціни у Catch Seafood Restaurant

Тістечка Шу з ванільним та маракуєвим кремом, білий шоколад, фруктовий тартар за 398 грн

Ціни у Catch Seafood Restaurant

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був перший торговий центр у Харкові.