В Днепре в стене уже 50 лет замурована золотая рыбка: как выглядит уникальный объект (фото)

Рассказываем, какие секреты скрывает резной известняк посреди города и как активистам удалось вернуть ему первоначальный блеск

В центре Днепра свой юбилей отмечает один из самых узнаваемых объектов советского модернизма – декоративная стена с барельефом "Золотая рыбка". Ему исполнилось 50 лет.

Об этом необычном объекте советского производства сообщили в социальной сети threads. Этот Арт-объект, расположенный на проспекте Леси Украинки

История создания

Декорация была создана именно в разгар Советского Союза в 1974-1976 годах. Его автором стал известный украинский скульптор, графист и художник Владимир Лобода. Стена проектировалась как часть комплексного благоустройства тогдашнего проспекта и преследовала эстетизацию городского пространства, чтобы соединить народные мотивы с тогдашней архитектурной модой.

Проспект Леси Украинки в Днепре

Барельеф выполнен в технике резьбы по камню и бетону. Основным элементом композиции есть стилизованная золотая рыбка, окруженная геометрическими и растительными орнаментами, а также изображениями птиц и волн.

Та самая «Золотая рыбка», давшая название барельефу. Созданная скульптором Владимиром Лободой, она уже полвека украшает центр Днепра.

Декоративная стена на проспекте Леси Украинки

Каждая деталь этого барельефа — сочетание инкерманского известняка, бетона и таланта украинского художника.

Упадок и "вторая жизнь"

На протяжении многих десятилетий объект находился в запущенном состоянии. Известняк начал разрушаться под воздействием осадков и выхлопных газов, а "рыбку" неоднократно закрашивали граффити или пытались отбить куски материала.

В 2019 году силами волонтеров, активистов и при поддержке городского сообщества "Золотую рыбку" реставрировали. Стену очистили от многолетних слоев грязи и краски, восстановили утраченные фрагменты бетона, а самую центральную фигуру рыбки снова покрыли золотистой краской.

