Закидали яйцями у Грузії. Який вигляд має єдина дочка Лаврова, скільки їй років і де вона зараз

Спадкоємиця путініста народилася у "ненависній" Америці

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого в народі називають улюбленим "конем" російського президента Путіна, понад 50 років одружений з дружиною Марією. Подружжя має єдину дочку.

Що потрібно знати:

Катерина Лаврова народилася та виросла в США

Вона одружена з російським мільярдером Олександром Винокуровим

2022 року США ввели санкції як проти родички глави МЗС РФ

Катерина Лаврова народилася 3 квітня 1983 року у США, а точніше – у Нью-Йорку. Тоді Лавров-старший працював там у радянському представництві при ООН. Дочка рупора Кремля навчалася у школі на Манхеттені, займалася бальними танцями та регулярно відвідувала оперні постановки. Вищу освіту вона здобула у Колумбійському університеті, де вивчала політологію.

Після закінчення вишу Катерина повернулася до Москви. Спочатку вона працювала у пресслужбі нафтогазової компанії, потім проходила стажування у Лондонській школі економіки.

У 2007 році дочка Лаврова влаштувалася до російського підрозділу британської галереї Haunch of Venison, яка представляла твори сучасних художників. Через три роки вона перейшла до структури аукціонного будинку Christie’s, де займалися продажем антикваріату, фотографій, ювелірних виробів та інших цінних предметів.

Пізніше Катерина заснувала власну компанію Smart Art, що спеціалізується на просуванні мистецьких проєктів та взаємодії між художниками та колекціонерами.

Особисте життя

2008 року Лаврова вийшла заміж за російського підприємця Олександра Винокурова, з яким познайомилася під час навчання в Лондоні. Її чоловік — великий бізнесмен, основний акціонер мережі "Магніт" та голова Marathon Group, якого відносять до кола, близького до Путіна. Через два роки після весілля у пари народився син, згодом — дочка.

Життя після вторгнення в Україну

Попри наявність у Катерини американського громадянства, а Олександра — російського та ізраїльського, міжнародних санкцій за підтримку війни уникнути не вдалося. У 2022 році США ввели обмеження проти Катерини та її матері Марії як родичок глави МЗС Росії. Олександр Винокуров, своєю чергою, опинився у списку санкцій ЄС.

У 2023 році подружжя Винокурових приїхало до Грузії на весілля брата Олександра. Проте біля готелю, де вони планували зупинитися, пройшла акція протесту, а їхній автомобіль закидали яйцями. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що весілля не відбудеться, після чого Винокурови залишили країну.

Де зараз дочка Лаврова

У 2025 році Катерина, якій зараз 42 роки, як і раніше, значилася власницею компанії Smart Art, хоча її структура вже давно не організує нових виставок. Єдина дочка Лаврова намагається не привертати до себе уваги, рідко виходить у громадський простір та уникає контактів із пресою.

Нині міністр закордонних справ РФ живе у Москві. Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будівля, де мешкає Лавров. Варто зазначити, що будинок отримав прізвисько "будинок друзів Путіна", оскільки серед сусідів Лаврова та його сім’ї — найближчі соратники президента Росії: керівник "Роснафти" Ігор Сєчін, голова підсанкційного банку ВТБ Андрій Костін та інші путінські лизоблюди.