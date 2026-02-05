Ужгородське метро могло б мати три станції? Чому це місто так і не отримало підземку (фото)

Жодного натяку на Карпати, тільки місцевий колорит

Найменший обласний центр України — місто Ужгород не має власного метрополітену. Та сама доцільність його побудови викликає питання — до повномасштабного вторгнення тут було трохи більше ніж 110 тисяч населення.

Окремо варто згадати, що саме розташування Ужгорода робить ідею зробити тут метро вельми ризикованою стравою. Місто розташоване в зоні Карпат і Закарпатського прогину, з численними глибокими розломами. Тектонічні рухи тривають і зараз, бувають землетруси. Частина порід — схильні до деформацій, є соляні куполи та карстові порожнини, які часто заповнені водою з підземних джерел. Побудувати тут метро коштувало б величезних коштів.

Та помріяти, як би виглядало метро в Ужгороді вирішив місцевий мешканець Мирослав Качур. З допомогою штучного інтелекту він створив вигадані станції метро "Радванська", "Корятовича" та "Петефі". Кожна має свою родзинку.

Радванка — історичний район на околиці Ужгорода. Тут місце компактного проживання ромської громади. Тому й станція вирізняється декором з золотими кольорами.

"Радванська" - станція в уявному метро Ужгорода/ Facebook

Площа Корятовича — найбільша й одна з найдавніших площ Ужгорода, розташована в самому центрі міста та здавна відома як місце проведення головних ярмарків і фестивалів. Зараз тут працює "Зелений базар".

"Корятовича" - станція в уявному метро Ужгорода/ Facebook

Площа Шандора Петефі також знаходиться в центрі Ужгорода. Зазначимо, нещодавно в новинах активно обговорювали самовільну забудову на площі.

"Петефі" - станція в уявному метро Ужгорода/ Facebook

Раніше "Телеграф" розповідав, що метро в Україні є в Дніпрі, Харкові та Києві. Одеса та Львів мали амбітні плани, які досі не реалізовані. А от у Кривому Розі працює унікальний метротрам.