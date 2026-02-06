Тисячі чоловіків раптово стали "ухилянтами" в "Резерв+": адвокат пояснив, що сталося

Технічні проблеми в ЦНАПах не є виправданням для відсутності документів

Через збої в системі "Резерв+" тисячі українських чоловіків раптово виявили, що їхні відстрочки не продовжились автоматично. Проблема виникла на тлі масових блекаутів, які паралізували роботу електронних реєстрів ЦНАПу 2 лютого.

Чому система дала збій, що радять робити юристи та як представники ТЦК коментують ситуацію з непродовженими відстрочками, з'ясовував "Телеграф".

Юристи пояснюють: якщо сповіщення не прийшло, це означає лише одне – у реєстрах недостатньо даних або інформація застаріла. ЦНАП не зміг опрацювати заяви через відсутність електроенергії. Тепер цим людям доведеться особисто йти до ЦНАПу з пакетом документів, аби підтвердити своє право на відстрочку. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів адвокат Роман Сімутін.

Вас можуть мобілізувати, попри право на відстрочку: як це працює

Відсутність оформленої відстрочки автоматично стає підставою для мобілізації. Навіть якщо людина має законне право не йти на фронт, але не подала вчасно заяву, відповідальність лежить виключно на ній. Держава не буде розбиратися в причинах – є документ чи немає документа.

Роман Сімутін каже: "Проблеми з автоматичним продовженням та наданням відстрочок набули глобального характеру".

Крім того, юрист не виключає, що причиною масових проблем могло стати стороннє втручання в систему.

"Я все ж таки думаю, що систему могли зламати, бо такі масштабні технічні збої просто так не відбуваються. Минулого року все працювало більш-менш нормально, а цього року виникли такі серйозні проблеми", — зазначив Сімутін.

Він також звернув увагу на дивні випадки з уже оформленими відстрочками та бронюванням.

"У деяких людей, які мали бронювання або продовжену відстрочку, вона раптово зникала 3 лютого, а потім знову з’являлася з продовженням до 4.02. Люди писали, що були в шоці від того, що відбувається. Тому тут не просто технічний збій — є підстави вважати, що проблема пов’язана з певним втручанням у систему. Можливо, зовнішнім", — підсумував адвокат.

Чотири дні після збою – достатньо часу для подання документів: позиція ТЦК

Представники територіальних центрів комплектування мають іншу точку зору. Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін пояснив механізм роботи системи та прокоментував ситуацію зі збоєм.

"Якщо людина має право на відстрочку, вона має її оформити. Документи на оформлення можна подати через Резерв+ або через ЦНАП. Документи, які подаються через ЦНАП, розглядаються комісією з надання відстрочок, під головуванням начальників ТЦК та СП. Відстрочки, заяви на які подаються через Резерв+, а також ті, які підлягають автоматичному продовженню, розглядаються без участі ТЦК та СП", – розповів Роман Істомін.

На запитання, чи враховують представники ТЦК те, що збій стався через відключення електрики, Істомін зазначив, що про централізовані вказівки якось реагувати на цю ситуацію йому не відомо. Він також додав, що збій стався 2 лютого, а сьогодні уже 6 лютого.

"Часу подати документи через ЦНАП, я вважаю, було достатньо", – підсумував представник ТЦК.

