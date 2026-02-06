Не страшні ні морози, ні калюжі. Американка показала лайфхак, як утеплити взуття без зайвих витрат

На особливий спосіб утеплення треба витрати кілька хвилин

Під час сильних морозів в Україні чимало людей стикаються з тим, що якби тепло не вдягався та не взувався, ноги швидко замерзають, а іноді й промокають. Однак у мережі вже запропонували дієвий лайфхак.

Відповідне відео опублікувала американка у Тік Ток. За її словами, аби утеплити ноги надовго, треба мати всього дві речі шкарпетки та фольгу.

На ролику жінка показала, що спочатку вона огортає ноги фольгою. При цьому обов'язково матовий шар має бути в середину, інакше матеріал не триматиме тепло. Далі зверху на ноги користувачка одягає вовняні. шкарпетки з подовженою зоною в ділянці литок. Після цього можна взувати будь-які чоботи, але бажано, щоб вони були з натурального матеріалу: шкіри чи замшу.

Зауважимо, що в коментарях чимало американців були здивовані таким лайфхаком та запропонували свій варіант. Адже на думку декого не досить приємно ходити з фольгою на ногах, тому краще спочатку вдягти шкарпетки, а потім вже фольгу.

Люди під відео писали:

Це виглядає до біса незручно.

Спочатку шкарпетки.

Раніше нам доводилося одягати шкарпетку, потім фольгу, потім ще одну шкарпетку, потім хлібний пакет, а потім черевик.

Нагадаємо, що у мережі запропонували бюджетний лайфхак, аби взуття не було дуже слизьким на льоду. Для цього треба використати будь-який лак для волосся.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за кілька хвилин зробити супергрілку, щоб не замерзнути у квартирі без опалення.