Цей львівський храм може бути старший за саме місто: чому вчені досі сперечаються про його вік

Иочну дату його побудови досі не встановили

Найдавнішій будівлі Львова незабаром може виповнитися 800 років, а могло й вже виповнитися. Це Храм святого Івана Хрестителя. Щоправда, дискусії щодо точної дати побудови досі точаться.

Вважається, що перший, ще дерев'яний храм на цьому місці звели 1201 року на честь народження Данила Галицького, майбутнього короля. Інша версія — пов'язана із сином Данила Левом, начебто храм звів він для своєї дружини Констанції у 1270 році. За деякими даними його збудували в 1370 році вірмени-уніати. Проте відома точно задокументована перша згадка — 1371 рік. Зазначимо, перша письмова згадка про Львів датується 1256 роком.

Храм святого Івана Хрестителя зараз

Костел кілька разів переходив із рук в руки між церквами, та в 1800 році його знищила пожежа. Кошти на відновлення збирали 37 років, та роботи здійснили недбало і храм потребував кількох реконструкцій. В радянські часи храм був моргом для прилеглої лікарні. Цікаво, що навіть попри чисельні перебудови, частина фундаментів храму та муру стін збереглася ще з XII-XIII ст.

Костел Св. Івана Хрестителя, 1868 рік/ Джерело: photo-lviv.in.ua

Сучасного виду храм почав набувати у 1886-1889, коли під час кардинальної перебудови створили новий неороманський фасад. Відреставрували востаннє храм в 1989 році. Головний фасад залишили без змін, а облицювання та південну ризницю повернули до автентичного вигляду. Наразі в будівлі — музей.

Костел Св. Івана Хрестителя, 1917 рік/ Джерело: photo-lviv.in.ua

