Starlink поза доступом: Федієнко пояснив, як обмеження вплинули на можливості росіян

Рішення компанії суттєво скоротило можливості передачі даних на полі бою

SpaceX обмежила доступ до системи супутникового інтернету Starlink для росіян для запуску ворожих дронів по Україні, що вже помітно позначається на їхніх можливостях та результатах.

Що потрібно знати:

Раніше ворог обходив доступ через спуфінг — заміну координат терміналів

Обмеження працює за принципом "білого списку"

Відключення вже вплинули на зв’язок та координацію операцій

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За його словами, раніше росіяни використовували Starlink через так званий спуфінг — підміну координат, щоб система думала, що термінал знаходиться за кордоном — умовно у Львові чи Франції тощо. Після блокування за ID-номерами зв’язок було втрачено практично миттєво. І це вже позначилося на бойовій спроможності противника.

Тобто ми вже вдарили по їхній боєздатності, але не з точки зору зброї, а з точки зору взаємодії комунікації. Така ж історія стосується і елементів ураження на дронах, на літаках, де вони використовували "Старлінки". Наразі вони не можуть використовувати. І по факту ми спостерігаємо за цими днями дуже сильне уповільнення не лише їхнього просування, а й будь-яких активних операцій з ударів пояснив Федієнко.

Він зазначив, що технічно відновити доступ складно, хоч і недооцінювати таку можливість, за словами Федієнка, не можна.

Олександр Федієнко. Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr

Експерт каже, що росіяни використовували SIM-картки, наприклад "Київстару, а пізніше почали підключатися до Starlink, що дозволяло обходити обмеження. Експерт наголосив, що блокування реалізовано через "білий список", коли система ідентифікує дозволені пристрої та відключає всі інші.

Ми живемо у світі технологій, де будь-які неідентифіковані пристрої можуть використовуватися злочинцями для передачі даних зазначив Федієнко.

Співрозмовник додав, що рішення про блокування стало можливим завдяки ініціативі міністра оборони Михайла Федорова, а подібні пропозиції з боку виконавчої влади раніше не надходили.

Обмеження Starlink може змінити ситуацію на полі бою

Раніше військовий оглядач Денис Попович на своїй сторінці у Facebook писав, що обмеження доступу російських підрозділів до супутникової системи зв'язку Starlink здатне суттєво знизити їхні можливості управління військами та застосування безпілотників.

"Що таке відрубати росіянам Старлінк? Це відкинути можливості управління військами та ситуаційної обізнаності на рівень початку 2022 року, що є критичним у сучасних умовах. Тобто створити нам технологічну перевагу просто одним кліком комп'ютерної миші. Як перемістити юніт у грі", — каже.

У сучасних бойових умовах альтернативні рішення, здатних повністю замінити супутниковий зв'язок Starlink, відсутні або вимагають значного часу для впровадження.

Що таке Starlink

Starlink – це глобальна супутникова мережа інтернету від компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Система створена для забезпечення швидкого та стабільного зв’язку там, де немає оптоволокна, мобільного покриття чи кабельного інтернету — у сільській місцевості, горах, морі чи зоні бойових дій. На початок 2026 року на орбіті працює понад 7000 супутників, і їхня кількість продовжує зростати.

Starlink. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росіян на фронті виникли проблеми зі Starlink. Військори РФ скаржаться на масоване відключення та відсутність зв’язку.